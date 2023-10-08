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Merak ediliyorlar! Apple, 2023 bitmeden tanıtacak mı? İşte son söylentiler...

08.10.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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2023 yılının bitmesine az bir süre kaldı. Ancak 2023'ün sonuna gelirken akıllardaki sorulardan biri de Apple'ın 2023 yılı bitmeden yeni iPad'ler tanıtıp tanıtmayacağı. Apple bazen sonbahar döneminde yeni iPad'ler çıkartıyor. Hal böyle olunca bu sonbaharda tanıtılması muhtemel yeni iPad'ler merakla ediliyor.

Merak ediliyorlar! Apple, 2023 bitmeden tanıtacak mı? İşte son söylentiler...

Yeni iPad'lerle ilgili son söylentiler merak konusu oluyor. Çünkü dediğimiz gibi Apple bazen sonbaharda yeni iPad'ler çıkarıyor. Ancak bunun 2023'te gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda bir soru işareti var.

Şu anda bildiğiniz üzere ekim ayındayız. Bu da Apple tatillerden önce iPad'leri piyasaya sürmeyi planlıyorsa, yeni iPad'lerin bu ay tanıtılabileceği anlamı taşıyor.

PEKİ SON SÖYLENTİLER NE DİYOR?

Apple, son olarak yenilenen iki iPad Pro modeli ve uygun fiyatlı iPad'i Ekim 2022'de piyasaya sürülmüştü. Yani Macrumors'a göre Apple'ın yeni bir iPad piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Son zamanlardaki geleneğe göre yeni modellerin geciktiğini bile söylemek mümkün.

Son on yılda olanlara bakarsanız, Apple'ın bazen yeni Mac'leri ve iPad'leri piyasaya sürdüğü yıllık bir sonbahar etkinliği düzenlediğini görebilirsiniz. Geçen yıl bu gerçekleşmemiş olsa da 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 ve 2021'de ekim etkinlikleri düzenlendi.

Ancak Bloomberg'den Mark Gurman Apple'dan bir 2023 Ekim etkinliği bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü Gurman, geçtiğimiz günlerde Apple'ın ekim ayında bir etkinlik düzenlemesini beklemediğini söyledi. Gurman'a göre şirketin bunu gerektirecek yeterli yeni ürün ve özelliği yok.

BASIN BÜLTENİ SEÇENEĞİNİ DE TERCİH EDEBİLİR

Ancak bu, bu yıl Apple'dan yeni iPad'ler görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor olabilir. Şirket, Ocak 2023'te 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri ve ikinci nesil HomePod için yaptığı gibi, yeni modelleri bir basın bülteni aracılığıyla da duyurmayı seçebilir.

Beliren bir diğer olasılık da Apple'ın yeni bir iPad duyurmaması. Bu tabloda şirket herhangi bir yeni model çıkartmadan 2023 yılını kapatabilir.

Özetleyecek olursak, bu ay küçük yenilemeler içeren en az bir iPad'in, belki bir iPad mini, bir iPad Air veya 11. nesil iPad'in tanıtıldığını görebiliriz de, görmeyebiliriz de...

Elbette tüm bunlar söylentilerden yola çıkarak yapılan tahminler. Apple'ın resmi duyuru ve açıklamaları takip etmek en iyisi olacaktır.

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Apple iPad

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