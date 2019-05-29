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Merak edip, tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, merak etip tırmandığı 8 metre yükseklikteki Çorum Kalesi'nin surlarında mahsur kalan Bayram E.

Merak edip, tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, merak etip tırmandığı 8 metre yükseklikteki Çorum Kalesi'nin surlarında mahsur kalan Bayram E. (20), yardım istediği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi Çorum Kalesi'nde meydana geldi. Çorum Kalesi'ne giden Bayram E., tırmanarak 8 metre yükseklikteki kalenin surlarına çıktı. Merak ettiği surlara çıkan genç, aşağıya inemeyince mahsur kaldı. Surlardan inmek için uzun süre çaba sarf eden Bayram E., başarılı olamayınca itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Surlarda mahsur kalan genç, itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden indirildi.
'İÇERİSİ ÇOK GÜZEL GÖZÜKÜYORDU'
Merak ettiği için sura çıktığını ancak aşağıya inemediğini anlatan Bayram E., "Surlara tırmandım. Yukarıdan baktığımda içerisi çok güzel gözüküyordu. Bir süre sonra da inmek istedim. Fakat inemedim. İki saat mahsur kaldım. Sağolsun itfaiye ekipleri beni kurtardı" dedi.

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Merak edip, tırmandığı kale surlarında mahsur kaldıMerak edip, tırmandığı kale surlarında mahsur kaldıMerak edip, tırmandığı kale surlarında mahsur kaldı

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