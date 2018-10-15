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Merak edip tüfeği incelerken bacağından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

KARAMAN'da yaşayan Eren Kayserilioğu (20), babasına ait av tüfeğini merak edip incelerken tetiğe dokunması sonucu sağ bacağından yaralandı.  Bugün Karaman'ın Dağkonak Köyü'nde meydana gelen olayda Kayserilioğlu, ailesiyle birlikte bahçeye çıktı. Burada babasına ait av tüfeğini inceleyen Kayseriloğlu, tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da yaşayan Eren Kayserilioğu (20), babasına ait av tüfeğini merak edip incelerken tetiğe dokunması sonucu sağ bacağından yaralandı.

Bugün Karaman'ın Dağkonak Köyü'nde meydana gelen olayda Kayserilioğlu, ailesiyle birlikte bahçeye çıktı. Burada babasına ait av tüfeğini inceleyen Kayseriloğlu, tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına saplanması üzerine yaralanan Kayserilioğlu, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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