Merak konusu olmuştu! Rus tanklarındaki 'Z' ve 'V' harflerinin anlamları ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna’da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan ‘Z’ ve ‘V’ harflerinin anlamını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, taarruza hazırlanan tankların üstünde günlerdir dünya gündeminden düşmeyen ‘Z’ harfi ‘Zafer, ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

HARFLER MERAK UYANDIRMIŞTI

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

Rusya uzmanı analist Rob Lee'nin dikkat çektiği 'Z' işareti, kısa süre içinde büyük ses getirmiş, sınıra ilerleyen devasa tank konvoylarında ve diğer zırhlı araçlarda görülen 'Z'nin ne anlama geldiği merak edilmişti.

