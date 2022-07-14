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Merak konusuydu! Siyah Güzellik'in kökeni tespit edildi

14.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mars'tan gelen ve Siyah Güzellik ismiyle anılan (Black Beauty) gök taşı, 2011 yılında Sahra Çölü'nde bulunmuştu. Araştırmacılar, Mars'tan gelen en eski gök taşı Siyah Güzellik'in merak edilen tam köken yerini belirledi.

Merak konusuydu! Siyah Güzellik'in kökeni tespit edildi

Mars'tan gelen en eski gök taşı Siyah Güzellik (Black Beauty) ismiyle anılıyor. Batı Avustralyalı astrojeologlar ise 2011'de Sahra Çölü'nde bulunan ve Mars'tan gelen yaklaşık 4,5 milyar yıllık gök taşının izini takip etti ve kökenini tespit etmeyi başardı.

SİYAH GÜZELLİK'İN MARS'TAKİ KÖKENİ

The Guardian'ın haberine göre, Nature Communications'da yayınlanan bir makalede bilim insanları, 2011 yılında Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nde bulunan 320 gram ağırlığındaki Siyah Güzellik'in, Mars'tan nasıl geldiğini ayrıntılarıyla anlattı.

GELİŞTİRİLEN YAPAY ZEKA, KULLANILAN ALGORİTMA... HEPSİ KEŞFE YARDIMCI OLDU

Keşif, Curtin'deki bir bilim insanı ekibinin, Mars yüzeyindeki 94 metrelik çarpma kraterlerinin boyutunu ve dağılımını analiz etmek için bir algoritma geliştirmesinden sonra mümkün oldu. Yapay zeka, Mars Reconnaissance Orbiter'ın (Mars Keşfi Yörünge Aracı) kamerası tarafından çekilen on binlerce görüntüyü değerlendirdi.

Ekip, bu şekilde seçenekleri daralttı ve 19 aday krater belirledi. Sonra bu sayı tek bir kratere indirgendi. Araştırmacılar, gök taşının Mars'ın Terra Cimmeria-Sirenum bölgesinden geldiğini tespit etti.

Mars

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KURALA UYUP KARRATHA İSMİNİ SEÇTİLER

Uluslararası Astronomi Birliği tarafından belirlenen ve küçük kraterlere, nüfusu 100.000'den az olan şehirlerin adlarının verilmesini şart koşan adlandırma kurallarına uygun olarak, Siyah Güzellik'in geldiği Mars'taki kratere Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki Karratha şehrinin adı verildi.

Siyah Güzellik-1

NEDEN KARRATHA?

Çalışmanın baş yazarı Curtin Üniversitesi'nden Dr.Anthony Lagain, Batı Avustralya'dan bir şehrin isim seçimi için iyi bir fikir olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Karratha adını vermeye karar verdim çünkü Karratha, dünyadaki en eski kayaların bulunduğu Pilbara bölgesine çok yakın" şeklinde konuştu.

Curtin Üniversitesi'deki araştırmacılar tarafından yapılan keşif, 4,57 milyar yıl önce oluşan güneş sistemindeki gezegenlerin evrimi hakkında bilgi sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mars Avustralya keşif
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