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  4. Merak uyandıran görüntü! Günler geçse de kaybolmadı, bu renge döndü

Merak uyandıran görüntü! Günler geçse de kaybolmadı, bu renge döndü

10.06.2024 09:40
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Hatay’da sokak üzerinde göllenmeyle oluşan su birikintisinin renginin yeşile bürünmesi vatandaşlarda merak uyandırdı.

Merak uyandıran görüntü! Günler geçse de kaybolmadı, bu renge döndü

İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde bulunan 1733. Sokakta yağışlar sonrası su birikintisi oldu. Gözle görülür düzeyde olan su birikintisi günler geçmesine rağmen kaybolmayarak yeşil rengini aldı. Görünümüyle dikkat çeken yeşil su birikintisi bölgede yaşayan vatandaşlarda merak uyandırdı.

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"HİÇBİR ZAMAN BU KADAR YEMYEŞİL BİR SU BİRİKMİYORDU"

Daha önce yeşil su görmediğini dile getiren 42 yaşındaki Mehmet Bekir Gök, “Bu yeşil suyla ilgili yapacaklarıyla ile ilgili kimse bir bilgi vermedi. Bize sadece bidonjer arabası gelip bu suyun buradan çekileceğini söylediler. Daha önce de burada bayağı bir su birikiyordu, yağmur suyu ama hiçbir zaman bu kadar yemyeşil bir su birikmiyordu. İlk defa böyle bir yemyeşil su birikti. Suyun renginin yeşil olması yani böyle bir merak uyandırdı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İskenderun Hatay
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