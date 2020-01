Merakla beklenen 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapılarını açtı

İzmir’de, herkesin merakla beklenen IF Wedding Fashion İzmir-14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine 14. kez açtı. Fuar, Türkiye’nin farklı illerinden ziyaretçileri ağırlarken, 2020-2021 koleksiyonları da görücüye çıktı.

Türk gelinlik sektörünün dünyaya açılan kapısı IF Wedding Fashion İzmir - 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ziyaretçilerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açan fuar, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Fuar İzmir A ve B holünde açılan fuar, çok sayıda farklı illerden de ziyaretçileri ağırladı. A holünde gelinlik ve damatlık tasarımları, B holünde ise abiye ve giyim sektörünün önde gelen ürünleri sergilendi. IF Wedding Fashion İzmir’de, 2020 ile 2021 koleksiyonları da ilk kez görücüye çıktı.

"Bu yıl 20 bini aşkın profesyonel ziyaretçi bekliyoruz"

Fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in sektörde lokomotif olmasından dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti. Soyer, bu yıl 20 bini aşkın profesyonel ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, fuarın moda şölenine dönüşeceğini vurguladı. Soyer, "Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Erzincan gibi çok fazla ilden katılımcımız var. Sektöre yeni tasarımcılar kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Uluslararası pazarlarda özgün tasarımları ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi.