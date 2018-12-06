Merakla beklenen 2019 Pirelli Takvimi tanıtıldı

2019 Pirelli Takvimi, kırk çekimden oluşurken kamera karşısına yine pek çok ünlü isim geçti. Akışta Gigi Hadid ile Alexander Wang, Julia Garner, Misty Copeland ile Calvin Royal III ve Laetitia Casta ile Sergei Polunin tarafından canlandırılan karakterlerin öyküleri anlatıldı.

2019 Pirelli Takvimi tanıtıldı

Renkli ve siyah beyaz fotoğraflar, Albert Watson’un film sanatına duyduğu tutkudan alınan ilhamla sinematik 16:9 formatında çekildi.

Ünlü fotoğrafçı Watson, 2019 Pirelli Takvimi ile ilgili değerlendirmesinde, “Bu projeye diğer fotoğrafçılardan farklı bir şekilde yaklaşmak istedim ve bunun en iyi yolunun ne olacağını düşündüm. Sonuçta, derinliği olan ve bir öykü anlatan, güzel nitelikli fotoğraflar aradım.

Sadece bir kişinin portresinden daha fazlası olan, bir film karesi gibi görünen bir şey yaratmak istedim. Takvime bakanların, en saf haliyle fotoğrafçılığı amaçladığımı, çektiğim kadınları araştırdığımı ve günümüz kadınlarının pozitif vizyonunu ileten bir durum yarattığımı görmelerini istedim.” ifadelerini kullandı.

Takvimin çekimlerine dair de konuşan Watson, “Bir hayalinizi gerçekleştirmek için çok çalışmanız gerekir. Daima adım adım ilerledim, her seferinde bir hedefe ulaştım ve hemen merdivenin en tepesine çıkmayı istemedim.

Bazen bu merdivenin sonsuza dek çıkabileceğini ve en üst basamağının hep uzak olduğunu düşünsem de bence kendiniz için daima giderek daha iddialı hedefler ve hayaller belirmeye değiyor.” dedi.

Fotoğrafçı, takvimi nasıl çektiğini anlatırken (ekli röportaja bakınız) kendi hayallerinden, gerektirdiği çaba ve özveriden de söz etti:

“Bir hayalinizi gerçekleştirmek için çok çalışmanız gerekir. Daima adım adım ilerledim, her seferinde bir hedefe ulaştım ve hemen merdivenin en tepesine çıkmayı istemedim. Bazen bu merdivenin sonsuza dek çıkabileceğini ve en üst basamağının hep uzak olduğunu düşünsem de bence kendiniz için daima giderek daha iddialı hedefler ve hayaller belirmeye değiyor.”

Watson, dört kadının her birinin geleceğe odaklandığını ve “kendi bireyselliğine, hayatta belirgin bir amacına ve kendine has bir iş yapış biçimine sahip olduğunu” söylerken, “Yani, altta yatan tema ‘hayaller’ olmakla birlikte tüm projenin ardındaki temel fikir, dört ‘küçük filmle’ bir hikaye anlatmak. Kahramanların umutlarını ve gelecek konusundaki düşünme biçimlerini beraberinde hayal kurmayı da getirecek şekilde aktarmak istedim.” şeklinde konuştu.

Watson’un açıklamasına göre, bunun bir örneği Gigi Hadid'in canlandırdığı karakter.

Julia Garner, doğayı ve yalnızlığı seven genç bir fotoğrafçıyı canlandırıyor. Watson, onunla ilgili de şunları söyledi: “Julia çok başarılı bir oyuncu ve doğrudan karaktere girdi. Başarılı sergiler düzenlemeyi hayal eden bir botanik fotoğrafçıyı oynadı. Miami'de çalışmamız için mükemmel olan çok güzel tropikal bir bahçede çekim yaptık.”

Julia Garner, doğayı ve yalnızlığı seven genç bir fotoğrafçıyı canlandırıyor. Watson, onunla ilgili de şunları söyledi: “Julia çok başarılı bir oyuncu ve doğrudan karaktere girdi. Başarılı sergiler düzenlemeyi hayal eden bir botanik fotoğrafçıyı oynadı. Miami'de çalışmamız için mükemmel olan çok güzel tropikal bir bahçede çekim yaptık.”