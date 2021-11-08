Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

KORONAVİRÜS ANA GÜNDEM MADDESİ

Koronavirüs ile mücadele toplantıdaki ana gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de Kabineyi bilgilendirecek.

ASGARİ ÜCRET, 3600 EK GÖSTERGE VE EYT MASADA

Aralık ayında yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınması bekleniyor. Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konusunu masaya yatıracak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

