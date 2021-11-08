Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.
Koronavirüs ile mücadele toplantıdaki ana gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de Kabineyi bilgilendirecek.
Aralık ayında yapılması planlanan 2022 asgari ücret zam pazarlıkları öncesinde konunun Kabine gündemine alınması bekleniyor. Toplantıda Erdoğan ile bakanların asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge konusunu masaya yatıracak ve alınan görüşler doğrultusunda yol haritası belirlenecek.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
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