Merakla beklenen General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı

General Mobile’ın uzun bir süredir beklenen telefonu GM 9 Pro bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Özellikleri ile orta-üst segment arası Android tutkunlarına hitap edecek olan GM 9 Pro, rakiplerine adeta göz dağı veriyor. Peki, General Mobile GM 9 Pro özellikleri neler?

General Mobile GM 9 Pro özellikleri

GM 9 Pro modelinde 6.1 inç büyüklüğünde HD+ yani 2160×1080 çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunan bu ekran çentiksiz bir yapıya sahip.

159 x 75,8 x 7,9 mm boyutlarındaki telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda, microSD kart desteği sayesinde 256 GB‘a kadar hafıza arttırım imkanı sunuluyor.

GM 9 Pro kamera konusunda çok iddialı. GM 9 Pro modelinde çift arka kamera bulunuyor. Bu kameralar 12 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde ve diyafram değeri f/1.8 olarak belirlenmiş. Telefonun ön bölümünde ise f/2.0 diyafram değerinde 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.