Merakla beklenen General Mobile GM 9 Pro tanıtıldı

General Mobile’ın uzun bir süredir beklenen telefonu GM 9 Pro bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Özellikleri ile orta-üst segment arası Android tutkunlarına hitap edecek olan GM 9 Pro, rakiplerine adeta göz dağı veriyor. Peki, General Mobile GM 9 Pro özellikleri neler?
General Mobile GM 9 Pro özellikleri
GM 9 Pro modelinde 6.1 inç büyüklüğünde HD+ yani 2160×1080 çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. Çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunan bu ekran çentiksiz bir yapıya sahip.
159 x 75,8 x 7,9 mm boyutlarındaki telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda, microSD kart desteği sayesinde 256 GB‘a kadar hafıza arttırım imkanı sunuluyor.
GM 9 Pro kamera konusunda çok iddialı. GM 9 Pro modelinde çift arka kamera bulunuyor. Bu kameralar 12 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde ve diyafram değeri f/1.8 olarak belirlenmiş. Telefonun ön bölümünde ise f/2.0 diyafram değerinde 8 Megapiksellik kamera bulunuyor.
3.800 mAH kapasiteli bataryadan beslenen telefon Android One kapsamında üretildiği için Android güncellemelerini çok hızlı bir şekilde alacak.
Ancak telefon kutusundan Android 9.0 Pie yerine Android 8.1 Oreo ile çıkacak. Ancak 2018’in dördüncü çeyreğinde bu telefona Android 9.0 Pie güncellemesi gelecek.
GM 9 Pro‘nun bağlantı birimlerinde ise; 4.5G, Cat7 300/150 Mbps, VoLTE, ViLTE, VoWifi, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.2 ve UBS Type-C yer alıyor.
General Mobile GM 9 Pro fiyatı ise 2.899 TL olarak belirlendi.
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