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  4. Merakla beklenen iPhone'dan kötü haber! Ünlü analist, "iptal edecek veya erteleyecek" diyerek açıkladı

Merakla beklenen iPhone'dan kötü haber! Ünlü analist, "iptal edecek veya erteleyecek" diyerek açıkladı

21.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone SE 4 merakla bekleniyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple iPhone SE 4 için seri üretimi iptal edebilir veya erteleyebilir. Kuo, iPhone SE 3, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi akıllı telefonların beklenenden daha düşük sevkiyatı nedeniyle Apple'ın cihazı geciktireceğine veya iptal edeceğini inandığını söyledi.

Merakla beklenen iPhone'dan kötü haber! Ünlü analist, "iptal edecek veya erteleyecek" diyerek açıkladı

Apple'ın iPhone SE 4 isimli modeli için bekleyiş sürerken, yeni iddialar ve dedikodular da çıkıyor. iPhone SE 4'ün tasarımı, iPhone SE 4'ün özellikleri ve iPhone SE 4'ün fiyatı hakkında türlü iddialar çıkarken, kötü haber ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi. Kuo, Apple'ın iPhone SE 4 için seri üretimi iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini iddia etti.

MING-CHI KUO: "iPHONE SE 4 İÇİN SERİ ÜRETİM İPTAL EDİLEBİLİR VEYA ERTELENEBİLİR"

Macrumors'un aktardığına göre; Ünlü analist Kuo, bir dizi tweet attı. Kuo, attığı tweet'lerle son anketine dayanarak Apple'ın iPhone SE 4 için seri üretimi iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini öne sürdü. Kuo, bunun nedeninin iPhone SE 3, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi orta seviye ve alt sınıf akıllı telefonların beklenenden daha düşük sevkiyatı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Kuo ayrıca iPhone SE 4'ün tasarımı hakkında da konuştu. Apple'ın iPhone SE 4 için düşündüğü tam ekran tasarımın daha yüksek maliyetlere ve satış fiyatlarına yol açacağına yönelik endişeler olduğunu, bu nedenle Apple'ın iPhone SE 4 için ürün konumlandırmasını ve yatırım getirisini yeniden gözden geçirmesi gerekebileceğini iddia etti.

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Kuo'ya göre gereksiz yeni ürün geliştirme giderlerini azaltmak, Apple'ın 2023'teki küresel ekonomik durgunluğun zorluklarını aşmasına da yardımcı olacak.

Apple'ın iPhone SE 4'ü 2024'te piyasaya sürmesi bekleniyordu.

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