Merakla beklenen iPhone'dan kötü haber! Ünlü analist, "iptal edecek veya erteleyecek" diyerek açıkladı

Apple'ın iPhone SE 4 isimli modeli için bekleyiş sürerken, yeni iddialar ve dedikodular da çıkıyor. iPhone SE 4'ün tasarımı, iPhone SE 4'ün özellikleri ve iPhone SE 4'ün fiyatı hakkında türlü iddialar çıkarken, kötü haber ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi. Kuo, Apple'ın iPhone SE 4 için seri üretimi iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini iddia etti.

Macrumors'un aktardığına göre; Ünlü analist Kuo, bir dizi tweet attı. Kuo, attığı tweet'lerle son anketine dayanarak Apple'ın iPhone SE 4 için seri üretimi iptal edebileceğini veya erteleyebileceğini öne sürdü. Kuo, bunun nedeninin iPhone SE 3, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Plus gibi orta seviye ve alt sınıf akıllı telefonların beklenenden daha düşük sevkiyatı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),