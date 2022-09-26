Merakla beklenen kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak! Kabine toplantısından ayrıntılar ortaya çıktı: EYT, aile destek paketi, faiz kararı...

Eylül ayının son Kabine toplantısında masaya yatırılacak konular belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının piyasalara yansımasından EYT'de son duruma ekonominin öne çıkan konularının ele alınacağı toplantıda terörle mücadele, dış ilişkiler de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak. İşte kritik Kabine toplantısından ayrıntılar...

YENİ 'AİLE DESTEK PAKETİ'

Kabine toplantısı kapsamında dar gelirliye verilecek destekler değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın 'aile destek paketi' adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesini planladığı çalışması masaya yatırılacak. Yeni aile destek paketinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Ayrıca enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar da ele alınacak.

EYT'DE SON DURUM, SÖZLEŞMELİ VE TAŞERON İŞÇİLER

Toplantıda gündeme gelecek konular arasında sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çalışmasıyla beraber vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde EYT'de çözüm aşamasına gelindiğini dile getirmesiyle toplantıda bu plan da masada olacak.

MB'NİN FAİZ KARARI

Toplantıda Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesi ekonomi olacak. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ve kararın piyasalardaki yansıması masaya yatırılacak.

ERDOĞAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ, İSRAİL VE YUNANİSTAN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamandaki yoğun diplomasi trafiği de Kabine'nin gündeminde olacak. Erdoğan'ın toplantıda Şangay ve BM zirvelerindeki temasları hakkında değerlendirme yapması bekleniyor. İsrail ile normalleşme süreci kapsamında karşılıklı büyükelçi ataması dış politika başlığındaki konular arasında yer alırken Yunanistan'la tırmanan gerilim de değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sınır güvenliği, operasyonlarla ilgili bakanlıkların verileri sunulacak ve terörle mücadele masaya yatırılacak.



