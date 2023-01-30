Kritik metinde 'özel sektör' vurgusu! Babacan'ın Baykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu... Millet İttifakı'nın mutabakat metninde çarpıcı detay

Siyasilerin Türkiye'nin çapında ses getirdiği alanlardan biri olan savunma sanayiine yönelik tutumları dikkatle takip ediliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da bu bağlamda Baykar firmasıyla ilgili yaptığı bir çıkış tartışmaları beraberinde getirmişti. Babacan'ın çok konuşulan bu çıkışının ardından Millet İttifakı'nın bugün açıkladığı 'ortak politikalar mutabakat metni'nde savunma sanayiine ilişkin vaatler dikkat çekti.

"DOKUNACAĞIZ TABİİ, REKABETTEN KORKUYORLARSA KORKSUNLAR"

Babacan'ın katıldığı bir televizyonda savunma sanayiine ilişkin değerlendirmede bulunurken yaptığı şu açıklama gündem yaratmıştı:

"Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar."

"SÖZLERİM ÇARPITILIYOR, FAYDALI OLAN HER YATIRIMIN YANINDA DURURUZ"

DEVA Partisi lideri, çokça konuşulan bu açıklamasının ardından "sözlerinin maksatlı şekilde çarpıtıldığını" savunarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz. Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz."

"ÜLKEMİZDEN DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTACAĞIZ"

Babacan'ın bu sözlerine özellikle başta iktidar kanadından olmak üzere çeşitli tepkiler gelirken bugün açıklanan metinde savunma sanayiine yönelik atılması planlanan adımlar tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Metinde yer alan sanayi ve teknoloji bölümüyle ilgili maddeleri açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, savunma sanayiine ilişkin şunları paylaştı:

Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını artıracak ve yüksek katma değerli ihracatı geliştireceğiz.

"ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Savunma sanayiinde özel sektörün önünü açacak ve sektörde adil rekabeti sağlayacağız.

Büyük tedarik projelerini, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak şekilde somut güvenlik ortam ve ihtiyacına uygun olarak, ülkenin dış politikası ile çelişmeyen bir biçimde yöneteceğiz.

Geliştirme takvimleri sürekli sarkan Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim Uçağı, Altay Tankı, TF 2000 Firkateyni, 4G ve 5G baz istasyonu ve ağ alt yapısı, askeri gözetleme ve iletişim uyduları ve benzeri projelerin gerçekçi şekilde hayata geçirilmesi ve tamamen yerlileştirilmesi için ayrı ve özel bir bütçe oluşturacak, gerekli uzman personel tahsisini gerçekleştireceğiz.

YÜZDE 100 YERLİ TANK HEDEFİ! "YERLİ MOTOR ÇALIŞMALARINI BAŞLATACAĞIZ"

Altay Tankı’nda motor tedarik sürecini tamamlayacak, bununla paralel olarak yerli motor çalışmalarını başlatacak, yüzde 100 yerli tank çalışmalarını büyük bir seferberlikle sürdürecek ve başarıya ulaştıracağız.

Konsolidasyon, stratejik satın almalar, birleşmeler, girişim sermayesi yatırımı ve etkin bir planlama ile özel sektörün de aktif desteğiyle Askerî Elektronik Sanayi A.Ş (ASELSAN), TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TAI), Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş (Roketsan), TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) ve Hava Elektronik Sanayii A.Ş (HAVELSAN)’ı global şirketlere dönüştüreceğiz.

SAKARYA TANK PALET FABRİKASI İÇİN ADIM ATILACAK

Milli menfaat ve milli güvenlik ilkeleri çerçevesinde, kritik özellikteki yetenekleri ve hizmetleri zaafa uğratacak askeri fabrika özelleştirilmesine gitmeyeceğiz.