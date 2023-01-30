Kritik metinde 'özel sektör' vurgusu! Babacan'ın Baykar hakkındaki sözleri çok konuşulmuştu... Millet İttifakı'nın mutabakat metninde çarpıcı detay

Siyasilerin Türkiye'nin çapında ses getirdiği alanlardan biri olan savunma sanayiine yönelik tutumları dikkatle takip ediliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da bu bağlamda Baykar firmasıyla ilgili yaptığı bir çıkış tartışmaları beraberinde getirmişti. Babacan'ın çok konuşulan bu çıkışının ardından Millet İttifakı'nın bugün açıkladığı 'ortak politikalar mutabakat metni'nde savunma sanayiine ilişkin vaatler dikkat çekti.
Babacan'ın katıldığı bir televizyonda savunma sanayiine ilişkin değerlendirmede bulunurken yaptığı şu açıklama gündem yaratmıştı:
"Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar."
DEVA Partisi lideri, çokça konuşulan bu açıklamasının ardından "sözlerinin maksatlı şekilde çarpıtıldığını" savunarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:
"Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz. Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz."
Babacan'ın bu sözlerine özellikle başta iktidar kanadından olmak üzere çeşitli tepkiler gelirken bugün açıklanan metinde savunma sanayiine yönelik atılması planlanan adımlar tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.
Metinde yer alan sanayi ve teknoloji bölümüyle ilgili maddeleri açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, savunma sanayiine ilişkin şunları paylaştı:
Savunma sanayiinde özel sektörün önünü açacak ve sektörde adil rekabeti sağlayacağız.