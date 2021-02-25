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Merakla beklenen Redmi K40 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Merakla beklenen Redmi K40 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi tabanlı Redmi K40 sonunda tanıtıldı. Daha önce özellikleri ve fiyatına dair birçok bilgi paylaşılan Redmi K40, Snapdragon 870 işlemcisi ile pek çok görevi performanslı bir şekilde yerine getirmeyi vadediyor. İşte Android işletim sistemine sahip Redmi K40'ın özellikleri ve fiyatı.

Redmi K40 geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan modelleri arasındaydı. Bu yüzden akıllı telefonun adını ilk kez duyduğumuzu söylememiz pek mümkün değil. Redmi Başkanı tarafından da birçok kez hakkında paylaşım yapılan Redmi K40 için bugün ise ayrı bir önem taşıyordu. Zira Redmi K40, Redmi'nin duyurusu ile artık resmileşti.

REDMİ K40 ÖZELLİKLERİ

Redmi K40'nın özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde, 1440 x 3200 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran var. Cihazın kalbinde Qualcomm tarafından geçtiğimiz dönemde duyurulan Snapdragon 870 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB /8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Redmi'nin paylaştığına göre Redmi K40 AnTuTu'dan 691.359 puan almayı başarıyor. Buna ek olarak, telefonun 33W hızlı şarj desteği bulunan 4520 mAh'lik bir pil ile geldiğini belirtelim.

Redmi K40

Redmi K40'ın arka tarafında, bize Mi 10T'nin kamera kurulumunu andıran bir kamera adacığı karşılıyor. Burada 108 MP'lik ana kamera, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 5 MP'lik makro kamera ve 2 MP'lik derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 30 MP'lik selfie kamerası var.

Redmi K40 özellikleri

REDMİ K40 FİYATI

Redmi K40'ın fiyatı da açıklandı. Açıklamalara göre Redmi K40'ın baz modeli (6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı) yaklaşık 310 dolardan satışa çıkacak. Diğer modellerin fiyatı ise şöyle:

  • 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanı: yaklaşık 341 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: yaklaşık 387 dolar
  • 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanı: yaklaşık 418 dolar
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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