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Merakla beklenen Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi başlıyor!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.11.2024 11:33
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Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan AyNA Yapım imzalı dizi Uzak Şehir’in yayın tarihi belli oldu. 11 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek diziden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda bir annenin evladı için çırpınışları dikkat çekerken; dizinin sürükleyici hikayesinin de ipuçları veriliyor.

Merakla beklenen Uzak Şehir 11 Kasım Pazartesi başlıyor!

Kanal D’nin 11 Kasım Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi kadrosu ve hikayesiyle merakla bekleniyor. Mardin’in büyülü dünyasında çekimleri gerçekleştirilen diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

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Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer’in oyuncu kadrosunda buluştuğu diziden yayınlanan yeni tanıtımda Alya Albora kocasının ailesinin topraklarında bir çıkmaza düşüyor.

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Oğluyla Mardin’den gitmek istediğini söyleyen Alya, karşısında torununu Albora topraklarında yetiştirmeye kararlı kayınvalidesi Sadakat Albora’yı buluyor. Oğluyla kaçma planları yapan Alya’ya Cihan engel olurken tanıtımda dizide olacaklara dair yeni sinyaller veriliyor.

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Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur.

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Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

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Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi ‘Uzak Şehir’ 11 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D’de başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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