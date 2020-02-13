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Merakla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10 Pro'nun özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 12:52 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10 Pro sonunda tanıtıldı. Xiaomi tarafından düzenlenen koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapılan etkinlikte tam 108 megapiksel kameralı Xiaomi Mi 10 Pro görücüye çıktı. iPhone 11, Samsung Galaxy S20 ve Huawei Mate 30 Pro gibi rakiplerinden daha donanımlı ve hayli ucuz. Peki Xiaomi Mi 10 Pro'nun özellikleri neler? Mi 10 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Merakla beklenen Xiaomi Mi 10 Pro tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 10 Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 10 Pro sonunda sahneye çıktı. Daha önce Xiaomi tarafından internet üzerinden yapılacak bir etkinlikle beraber tanıtılacağı duyurulan Xiaomi Mi 10 Pro, takvimler bugünü gösterdiğinde tanıtımına başladı ve Xiaomi Mi 10 Pro'yu görücüye çıkardı. Gelin lafı fazla uzatmadan Xiaomi Mi 10 Pro'nun özelliklerine geçelim.

XİAOMİ Mİ 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri arasında ekranı dikkat çekiyor. 6.67 inç büyüklüğünde (HDR10+ destekli) ve Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080) sahip olan bu ekran, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve 90 Hz tazeleme oranına sahip. Ekranın altında ise deyim yerindeyse bir canavar yatıyor. Zira, Xiaomi Mi 10 Pro'nun kalbinde Qualcomm'un üst seviye işlemcisi Snapdragon 865 yatıyor. Telefon bu sayede Wi-Fi 6 ve 5G gibi donanımlarla destekleniyor. Bu işlemciye ise modele göre 8GB/12GB RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise Xiaomi elini korkak alıştırmamış ve 256GB / 512GB olmak üzere kullanıcılara üç farklı depolama seçeneği sunmuş durumda. Hemen Xiaomi Mi 10 Pro'nun en çok dikkat çeken tarafına yani kameralarına geçelim. Çünkü burada Xiaomi adına gerçek bir devrim söz konusu.

XİAOMİ Mİ 10 PRO'NUN KAMERASI DEVRİM YARATACAK

Xiaomi Mi 10 Pro 4'ü arkada bulunmak üzere toplam 5 kameraya sahip. Mi 10 Pro'nun ön kamerası 20 Megapiksel çözünürlüğünde selfieler çekebiliyor. Telefonun arka kısmında yer alan 4 kameradan ilki ise tam 108 Megapiksellik çok güçlü bir donanıma sahip. Bu güçlü kameraya 20 MP ultra geniş açılı + 12 MP kısa odaklı telefoto + 8 MP uzun odaklı telefoto çözünürlüğe sahip 3 kamera daha eşlik ediyor. Tıpkı Samsung Galaxy S20 ailesi gibi 8K video çekebilen Xiaomi Mi 10 Pro, kamera performansı sayesinde DxOMark'tan 124 puan almayı başarıyor.

Xiaomi Mi 10 Pro kamera

Xiaomi Mi 10 Pro'nun en merak edilen donanımlarından biri de kuşkusuz batarya. Xiaomi Mi 10 Pro bu konuda da kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi duruyor. Xiaomi Mi 10 Pro'da 50W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj ve 10W ters şarj desteğine sahip 4.500 mAh gücünde bir batarya yer alıyor ve bu batarya ile şarj gerekmeksizin 1 günlük kullanım sağlamak mümkün gibi görünüyor.

XİAOMİ Mİ 10 PRO FİYATI

Mi 10 Pro'nun fiyatı etkinlikte açıklandı. Fiyatı ile diğer amiral gemisi akıllı telefonlardan oldukça farklı bir konumda yer alacak olan Xiaomi Mi 10 Pro'nun 8GB RAM/ 256 GB dahili hafızaya sahip modeli yaklaşık 716 euro'dan (yaklaşık 4720 TL), 12GB RAM/ 256GB dahili hafızaya sahip modeli yaklaşık 787 euro'dan (yaklaşık 5180 TL) ve serinin en pahalı modeli olacak 12GB RAM/ 512GB dahili hafızalı Xiaomi Mi 10 Pro ise yaklaşık 860 euro'dan (yaklaşık 5670 TL) satışa sunulacak. Xiaomi Mi 10 Pro'nun Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.


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