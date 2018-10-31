Merakla beklenen yasa Meclis gündeminde! Şiddet uygulayan savcılığa!

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre AK Parti’nin sağlık kökenli milletvekillerinin imzasını taşıyan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’larda değişiklik yapan teklifi dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. TBMM Sağlık Komisyonu’nda görüşülmesi beklenen teklifte sağlık çalışanlarına şşiddet uygulayanlar artık savcılığa sevk edilecek, karakolda serbest kalmaları artık mümkün olmayacak. Teklifteki düzenlemeler özetle şöyle: YURT DIŞINDAN İLAÇ Türkiye’de ruhsatlı olmayan ya da ruhsatlı olup piyasada bulunmayan ilaçlar Türk Eczacıları Birliği’nin yanı sıra artık SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü kurum ve kuruluşlarca da yurt dışından temin edilebilecek ve doğrudan hastanelere verilebilecek. Hastaneler yurt dışından toplu ilaç temini yapabilecek. Bu yöntemle temin edilen ilaçlara 5 yıl içinde ruhsat alınmazsa, söz konusu ilaçların bu şekilde teminine devam edilip edilmeyeceğine Cumhurbaşkanı karar verecek. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, mahalli mülki idareye göndermeden ecza depoları ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli madde satıcılığı yapanlara faaliyetten men cezasına kadar ceza verebilecek. Mesul müdür eczacı olmak şartıyla ecza depolarında ortaklardan birinin eczacı olma şartı da kaldırılıyor.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilip kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş hekimlerinin raporları yargı kararlarında ve idari işlemlerde geçerli sayılmayacak. Sağlık Bakanlığı’ndan izin almadan ya da verilen izne aykırı olarak sağlık beyanıyla ürün veya ilaç tanıtım ve satışını yapanlar ile yasal tedarik zinciri dışında satış-dağıtım-pazarlama yapan veya buna aracılık edenlere 20 bin TL’den 300 bin liraya kadar para cezası verilecek. Eczane ve ecza depoları dışında veya reçetesiz ilaç satanlara, eczanelerle ecza depolarından başka yerlere ilaç satışı yapanlara her bir kutu için 2 bin TL, ilaç sayılmayan bazı ecza ve kimya ürünlerini izinsiz ithal edenlere, bunları izinli laboratuvarlar dışında üretenlere 30 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. TAŞIYICI ANNEYE 5 YIL HAPİS Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak yasak olacak. Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, aracılık edenler veya bu fiilleri özendiren, reklam veren, yayınlayan kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bakanlıktan izinsiz organ nakli ve üremeye yardımcı tedavi merkezi açılamayacak.

Mevcut durumda sadece kadın infertilitesinde (kısırlık) tüp bebek tedavisi sağlanabilirken, düzenleme ile erkek kısırsa da SGK kapsamında tüp bebek uygulamasına imkan tanınacak. Düzenleme ile tüp bebekte 39 olan yaş sınırı da 40’a çıkıyor. ŞİDDET UYGULAYAN SAVCIYA Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak. Bu hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak. Böylece sağlık personeline şiddet uygulayanlar artık karakolda ifadeleri alındıktan sonra serbest kalamayacak. SİGARA YASAĞI GENİŞLİYOR Televizyonda yayınlanan program, filmler, dizi, müzik klipleri, reklam ve tanıtım filmlerinin yanı sıra artık sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda da tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Üniversite kampüs alanlarındaki işletmelerde sigara satılamayacak.