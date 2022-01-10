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Merakla bekleniyor! Apple'ın en ucuz iPhone'u olacak: Tarih verildi, geliyor

10.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın "ucuz iPhone" modeli olacağı öne sürülen iPhone SE 3'ün çıkış tarihi için yeni bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre, Cupertinolu dev şirketin satacağı en uygun fiyatlı iPhone modeli olacak yeni iPhone SE 3 birkaç ay içinde tanıtılacak. Peki iPhone SE'nin özellikleri nasıl olacak? İşte iPhone SE 3 hakkında bilinenler...

Merakla bekleniyor! Apple'ın en ucuz iPhone'u olacak: Tarih verildi, geliyor

Apple mevcut iPhone SE'yi 2020 yılında tanıtmıştı. iPhone 8 ile benzer bir tasarıma sahip olan 2. nesil iPhone SE ile birlikte ABD'li şirket, kullanıcılara 4.7 inçlik Retina HD ekran, tek bir arka kamera ve Touch ID destekli ana ekran tuşu sunmuştu. 2. nesil iPhone SE sonrası, 3 .nesil iPhone SE ya da halk arasındaki adıyla iPhone SE 3 için beklentiler oluşmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise iPhone SE 3 hakkında pek çok sızıntı yapılmıştı. Şimdi ise yeni iPhone SE'nin çıkış tarihine, iPhone SE'nin özelliklerine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

İŞTE iPHONE SE 3'ÜN ÇIKIŞ TARİHİ

Teknoloji yazarı Mark Gurman'ın iddiasına göre, Apple 2022'deki ilk etkinliğini büyük olasılıkla mart veya nisan ayında gerçekleştirecek. Gurman, etkinlikte muhtemelen iPhone SE'nin de duyurulacağını söylüyor. Yani Apple'ın satışa çıktığında mevcut modellere nazaran en uygun fiyatlı iPhone modeli olacağı öne sürülen iPhone SE 3'ün çıkış tarihi mart veya nisan ayı olabilir.

iPhone SE

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iPHONE SE 3'ÜN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone SE 3'ün özelliklerine gelince, Gurman, yeni modelin 5G desteğine ve daha hızlı bir çipe sahip olabileceğini dile getiriyor. Yeni iPhone SE 3'ün tasarımı ise mevcut model ile hemen hemen aynı olacak gibi görünüyor.

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Peki siz yeni iPhone SE 3 hakkında neler düşünüyorsunuz?

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