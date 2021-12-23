Merakla bekleniyor! Bu kez ete kemiğe bürünmüş bir şekilde sızdı

Samsung'un Galaxy S21 FE modeli için sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta sızıntıların taşkın seviyesine ulaştığını söylesek, sanıyoruz ki yanlış olmaz. Bu sızıntılar, Samsung Galaxy S21 FE'nin fiyatına ve çıkış tarihine yönelik çeşitli iddiaları yansıttı. Şimdi ise Galaxy S21 FE için dikkat çeken bir video karşımıza çıktı.

GALAXY S21 FE'NİN VİDEOSU SIZDI

Görünüşe göre bir sızıntı kaynağı, Galaxy S21 FE'yi veya Galaxy S21 FE'ye ait bir görüntüyü ele geçirmeyi başardı. Henüz kesin olmasa da videodaki cihazın mor renkli Galaxy S21 FE olduğu düşünülüyor. Önceki sızıntıları hesaba katarsak, videodaki cihazın Galaxy S21 FE olmasının ihtimali oldukça yüksek. Ama kesin değil.

Başka bir sızıntıda ise Galaxy S21 FE'nin alt kısmında bir SIM kart yuvası, şarj girişi, alt mikrofonu ve hoparlör ızgarası açıkça görülüyor. Buna ek olarak, ekran beklendiği gibi Samsung'un Infinity-O tasarımını benimsiyor.

SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Samsung Galaxy S21 FE'nin özellikleri iddialara göre şöyle olacak:

Ekran: 6.4 inç, Full HD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 6GB/8GB RAM

Arka kamera: 12 MP ana kamera, 8 MP telefoto kamera, 12 MP geniş açılı kamera

Depolama: 128GB/256GB

Fiyat: 699.99 dolar-749.99 dolar

Son olarak, Samsung'un videodaki cihaz ve Galaxy S21'in özellikleri ve fiyatı da dahil olmak üzere hiçbir iddiayı doğrulamadığını belirtelim. Ancak şirketin 4 Ocak'ta Galaxy S21 FE'yi tanıtması ve böylece tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını dünya kamuoyuna göstermesi bekleniyor.

