HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Merakla bekleniyor! Bu kez ete kemiğe bürünmüş bir şekilde sızdı

Merakla bekleniyor! Bu kez ete kemiğe bürünmüş bir şekilde sızdı

23.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung'un Galaxy S21 FE'yi yakında tanıtması beklenirken, yeni bir video sızıntısı gerçekleşti. Galaxy S21 FE'ye ait olduğu iddia edilen video dikkatleri üzerine topladı.

Merakla bekleniyor! Bu kez ete kemiğe bürünmüş bir şekilde sızdı

Samsung'un Galaxy S21 FE modeli için sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Hatta sızıntıların taşkın seviyesine ulaştığını söylesek, sanıyoruz ki yanlış olmaz. Bu sızıntılar, Samsung Galaxy S21 FE'nin fiyatına ve çıkış tarihine yönelik çeşitli iddiaları yansıttı. Şimdi ise Galaxy S21 FE için dikkat çeken bir video karşımıza çıktı.

GALAXY S21 FE'NİN VİDEOSU SIZDI

Görünüşe göre bir sızıntı kaynağı, Galaxy S21 FE'yi veya Galaxy S21 FE'ye ait bir görüntüyü ele geçirmeyi başardı. Henüz kesin olmasa da videodaki cihazın mor renkli Galaxy S21 FE olduğu düşünülüyor. Önceki sızıntıları hesaba katarsak, videodaki cihazın Galaxy S21 FE olmasının ihtimali oldukça yüksek. Ama kesin değil.

Şaşırtan iddia: Samsung, Android dönemini kapatıyor!Şaşırtan iddia: Samsung, Android dönemini kapatıyor!

Başka bir sızıntıda ise Galaxy S21 FE'nin alt kısmında bir SIM kart yuvası, şarj girişi, alt mikrofonu ve hoparlör ızgarası açıkça görülüyor. Buna ek olarak, ekran beklendiği gibi Samsung'un Infinity-O tasarımını benimsiyor.

SAMSUNG GALAXY S21 FE'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Samsung Galaxy S21 FE'nin özellikleri iddialara göre şöyle olacak:

Ekran: 6.4 inç, Full HD+, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
RAM: 6GB/8GB RAM
Arka kamera: 12 MP ana kamera, 8 MP telefoto kamera, 12 MP geniş açılı kamera
Depolama: 128GB/256GB
Fiyat: 699.99 dolar-749.99 dolar

Son olarak, Samsung'un videodaki cihaz ve Galaxy S21'in özellikleri ve fiyatı da dahil olmak üzere hiçbir iddiayı doğrulamadığını belirtelim. Ancak şirketin 4 Ocak'ta Galaxy S21 FE'yi tanıtması ve böylece tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını dünya kamuoyuna göstermesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
2021'in en popülerleri belli oldu! İlk sıradaki isim sizi de şaşırtacak2021'in en popülerleri belli oldu! İlk sıradaki isim sizi de şaşırtacak
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

Türkiye'yi ayağa kaldıran pitbull saldırısında son durum

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Doktora cinsel saldırı suçlaması! "Anestezinin etkisiyle..."

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Annesi fark etti! 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Dikkat çeken açıklama! "Türkiye'de de kapanma olabilir"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.