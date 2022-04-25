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Merakla bekleniyor! Huawei üretecek: Fiyatı sızdı...

25.04.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei'nin 28 Nisan'da duyurulacağını açıkladığı katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs 2'nin fiyatı sızdırıldı. Ross Young'ın iddiasına göre, Huawei Mate Xs 2'nin fiyatı dudak uçuklatabilir.

Merakla bekleniyor! Huawei üretecek: Fiyatı sızdı...

Huawei Mate Xs 2'nin özellikleri ve fiyatına dair birçok iddia gündeme getirilirken, ekran endüstrisinin tanınan ismi Ross Young'dan Huawei Mate Xs 2'nin fiyatına dair ilginç bir iddia geldi.

HUAWEI MATE XS 2'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK? İŞTE YOUNG'IN SÖYLEDİKLERİ

Young, Twitter'dan Huawei Mate Xs için çarpıcı bir bilgiler paylaştı. Mate Xs 2'nin 120 Hz LTPS ekrana sahip olacağından bahseden Young, fiyatı için ise dudak uçaklatan bir rakamı dile getirdi.

Young, 120 Hz ve LTPS ekran tahmini sonrası fiyatın 2.500 dolar civarında olabileceğini söyledi. Huawei Mate Xs 2'nin Snapdragon 888 4G işlemcisine ve 66W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bataryaya sahip olacağı da daha önce ortaya çıkan diğer iddialardan birkaçı.

Ross Young

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Huawei, yaklaşmakta olan katlanabilir amiral gemisi için bir teaser yayınlayarak, Mate Xs 2'nin 28 Nisan'da tanıtılacağını doğrulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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