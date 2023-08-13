Merakla bekleniyor: İşte iPhone SE 4'ün özellikleri hakkındaki yeni iddialar!

iPhone SE 4 merakla bekleniyor. iPhone SE 4'ün özellikleri ve fiyatı hakkında ise birçok iddia ortaya çıkıyor. Şimdi ise bunlara yenileri eklenmiş durumda.

İŞTE iPHONE SE 4 İLE İLGİLİ O İDDİALAR!

"Unknownz21" olarak bilinen sızıntı kaynağına göre dördüncü nesil iPhone SE, diğer bazı önemli yeni özelliklerin yanı sıra iPhone 15 Pro tarzı bir Eylem düğmesine sahip olacak.

Son tweet'inde bazı yeni detaylar veren sızıntı kaynağı iPhone SE 4'ün tasarımında iPhone 14'ü temel alınacağını iddia etti.

Kaynağın iddiasına göre cihaz, Lightning yerine bir USB-C bağlantı noktasına da sahip olacak.

Ayrıca söz konusu iddialar arasında iPhone SE'nin bir Touch ID düğmesi yerine Face ID'ye sahip olacağı iddiası da var.

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En ilginci de cihazın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi bir Eylem düğmesine sahip olacağının iddia edilmesi.

Bu özelliğin iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta olmayacağı ancak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde olacağı öne sürülüyordu.

Böyle bir durumda iPhone SE ile bu özelliği sunması beklenmeyen iPhone 15 ve iPhone 15 Plus arasında net bir fark yaratılabilir.

iPhone SE'nin ayrıca mevcut model gibi tek bir arka kameraya sahip olmaya devam edeceği de iddia edilmekte.

Öte yandan, yeni nesil iPhone SE'nin aynı zamanda Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan 5G modemini ilk kullanacak ürünler arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Modemin 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesi ise beklenmiyor.

