Merakla bekleniyor! Skoda, yeni modeli için tarih verdi

Volkswagen'in ID4 ve ID5 ile elektrikli SUV konusunda yaptıkları ortada. Şimdi Volkswagen'in ID4 ve ID5 ile yapabildiklerini Skoda da yapabilir gibi görünüyor. Çünkü Skoda'dan yakında Enyaq iV'nin coupe versiyonu Skoda Enyaq Coupe iV geliyor.

İŞTE SKODA ENYAQ COUPE IV'NİN TANITIM TARİHİ

Skoda, yeni modeli Skoda Enyaq Coupe iV'nin tanıtım tarihini paylaştı. Buna göre Çek marka, 31 Ocak 2022'de Enyaq Coupe'un dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Skoda'nın yayınladığı video ise otomobile dair ipuçları taşıyor.

Görünüşe bakılırsa Skoda Enyaq Coupe iV'nin sürtünme katsayısı 0.234'e kadar düşürülmüş. Video, buna ek olarak, Enyaq iV gibi yeni Enyaq Coupe iV'nin de 131 LED ile aydınlatılan "Crystal Face" ızgarası ile donatılabileceğini ortaya koyuyor.

ENYAQ IV'YE YAKIN OLACAK

Enyaq Coupe iV'nin detaylarını paylaşan Skoda'nın aktardıklarına göre, teknoloji ve ekipmanlar açısından Enyaq Coupe iV, Enyaq iV'ye yakın olacak. Yani arkadan itişli veya dört çekişli ve 132 ila 220 kW arasında değişen konfigürasyonlar bekleyebiliriz. Bagaj hacminin 570 litre olacağı söylenen modelin iç mekanında çevre dostu malzemeler mevcut olacak.



