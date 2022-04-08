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  4. Merakla bekleniyor! Snapdragon 8 Gen 1+ kullanacak ilk telefondan yeni bir haber var

Merakla bekleniyor! Snapdragon 8 Gen 1+ kullanacak ilk telefondan yeni bir haber var

08.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Snapdragon 8 Gen 1+ yonga seti yine gündemde. Qualcomm imzasını taşıyacak yeni işlemci için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Gerçeğe dönüşmesi muhtemel o iddianın konusu, Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setini kullanacak ilk telefon oldu.

Merakla bekleniyor! Snapdragon 8 Gen 1+ kullanacak ilk telefondan yeni bir haber var

Qualcomm imzası taşıyacak Snapdragon 8 Gen 1+ işlemcisi için gelen iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi ise Snapdragon 8 Gen 1'in halefi olacak Snapdragon 8 Gen 1+ işlemcisin kullanacak ilk cihaz için yeni bir iddia mevcut.

EN GEÇ TEMMUZ'DA

Adı açıklanmayan bir kaynağın iddiasına göre Snapdragon 8 Gen 1'in Plus modelini kullanan ilk telefon Haziran veya en geç Temmuz gibi piyasaya çıkacak. Snapdragon 8 Gen 1+ tarafından desteklenen ilk cihazlar Çin'de piyasaya sürülecek. Bu iddialar, aynı zamanda bir Çinli telefon markasının Haziran sonunda veya Temmuz başında Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemcili yeni bir telefon çıkaracağı anlamına da geliyor.

Snapdragon 8 Gen 1

Ancak Snapdragon 8 Gen 1+ tarafından desteklenen ilk cihazlara ilişkin herhangi bir bilgi verilmiş değil. Bir tahmin, ilk cihazın OnePlus 10 Ultra olabileceği yönünde. Ancak Snapdragon 8 Gen 1 ile destekleneceği söylentisi de bulunan 10 Ultra için kimse emin olamıyor.

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Sızıntılara göre Snapdragon 8 Gen 1+, TSMC'nin 4nm üretim sürecini temel alacak ve muhtemelen Snapdragon 8 Gen 1'e çok benzeyecek, ancak biraz daha yüksek saat hızlarına sahip olacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1+'ın mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.


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