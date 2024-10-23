Merakla bekleniyor: TÜYAP kitap fuarı için geri sayım başladı!

Tüyap Kitap Fuarı 2024 yılında da on binlerce kitabı, yüzlerce yayınevini ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunu kitapseverlerle bir araya getirecek. Peki, TÜYAP kitap fuarı tarihleri ne zaman?

İstanbul Kitap Fuarı, her yıl yarım milyona yakın ziyaretçi ağırlar ve her yıl onbinlerce kitapseveri yayınevleri ile bir araya getiriyor.

Yerli ve yabancı pek çok değerli yazarı ağırlayacak olan İstanbul Kitap Fuarı kitapseverler, yazarlar, yayıncılar, edebiyat ve kültür-sanat dünyasından pek çok kişi için önemli bir buluşma noktası oluyor.

ONUR YAZARI BELLİ OLDU

İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yılki Onur Yazarı çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural. Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar ekseninde şekillenecek fuar aynı zamanda Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

TÜYAP KİTAP FUARI NEREDE VE NE ZAMAN?

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak. Alanında en köklü ve Avrupa’nın en büyük fuarlarından biri olma özelliğine sahip olan fuar, İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

ZİYARET SAATLERİ

HAFTA SONU:

2 - 3 - 9 KASIM 2024 | 10.00 - 20.00

HAFTA İÇİ:

4 - 8 - 10 KASIM 2024 | 10.00 - 19.00