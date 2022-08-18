Merakla bekleniyor! Ünlü isim, iPhone 14 için tarih verdi

Apple'ın iPhone 14'ü piyasaya sürmesine artık çok az bir zaman kaldı. iPhone 14'ün özellikleri ve fiyatı sızıntılarda yer aldı ancak en çok merak edilen konu iPhone 14'ün ne zaman tanıtılacağıydı. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın son raporuna göre, artık iPhone 14'ün ne zaman tanıtılacağını biliyor olabiliriz.

IPHONE 14 NE ZAMAN TANITILACAK?

Yakın kaynaklara dayanan o rapora göre, Apple iPhone 14 serisini tanıtmak için 7 Eylül'de bir etkinlik düzenlemeyi hedefliyor. Gurman'ın bülteninde yer alan bilgiler, Apple'dan sonbaharda yeni iPhone'ların dışında birden çok yeni Mac modelinin, alt ve üst düzey yeni iPad modellerinin ve üç yeni Apple Watch modelinin geleceğini gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi, genellikle yeni iPhone'u piyasaya sürdükten yaklaşık bir buçuk hafta sonra mağazalarda da satışa çıkartıyor. Apple'ın bu yıl da bu modeli sürdürmesi bekleniyor. Şirketin, bazı mağaza çalışanlarına 16 Eylül'de büyük bir yeni ürün lansmanı için hazırlanmaları söylendiği öne sürülüyor. Bir Apple sözcüsü, etkinliğin tarihi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

IPHONE 14 VE IPHONE 14 PRO MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Gurman'a göre, standart iPhone 14, iPhone 13'e benzer görünecek. Ancak şirket 5.4 inçlik "mini" modelini kaldıracak ve 6.7 inç ekranlı bir model (iPhone 14 Max olarak adlandırılması bekleniyor) ekleyecek. Apple böylece bu boyutta bir ekrana sahip ancak Pro model olmayan bir iPhone'u ilk kez piyasaya sürecek. Apple, standart iPhone 14 modellerinde iPhone 13'te kullandığı A15 yongasını yer verecek.

Şirket, iPhone 14 Pro serisi için ise daha büyük değişiklikler planlıyor. Şirket iPhone 14 Pro modellerinde çentiği, Face ID sensörleri için hap şeklinde ve kamera için nokta şeklinde bir alanla değiştirecek. Böylece ekran/kasa boyutu yükselecek. Bu, kullanıcılara biraz daha fazla ekran alanı sağlayacak. Şirket ayrıca iPhone 14 Pro'ya daha hızlı bir çip de ekleyecek.

iPhone 14 Pro modellerindeki en önemli değişiklikler, kamera sisteminde olacak. Pro modeller, 12 megapiksel ultra geniş kamera ve telefoto kameranın yanı sıra 48 megapiksel geniş açılı kamera ile güncellenecek. Apple'ın ayrıca video kaydı ve pil ömründe iyileştirmeler planladığı da söyleniyor.

iPhone 14'ün tanıtım etkinliğinin yaklaşık üç hafta uzakta olduğunu göz önüne alırsak, şirketin planlarının değişebileceğini söylemek mümkün. Ancak Apple'ın genellikle en yeni iPhone'ları Eylül ayının ilk yarısında açıkladığını biliyoruz.

iPhone 14 ailesinin daha önce de söylediğimiz gibi 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşması bekleniyor.



