Merakla bekleniyordu! Demet Akalın'dan Sıla paylaşımı

S\u0131la, Demet Akal\u0131n\u2019a yeni alb\u00fcm\u00fc i\u00e7in bir \u015fark\u0131 vermi\u015fti.\nMerakla beklenen \u015fark\u0131n\u0131n s\u00f6zleri ilk kez Demet Akal\u0131n taraf\u0131ndan payla\u015f\u0131ld\u0131.\n\u0130\u015fte \u201cBizi Buluyor\u201d \u015fark\u0131s\u0131na gelen o payla\u015f\u0131m\u2026\n\nPARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!\u00d6zge \u00d6zpirin\u00e7ci'den \u015fa\u015f\u0131rtan itiraf! Selin Ci\u011ferci'den dikkat \u00e7eken annelik a\u00e7\u0131klamas\u0131!
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