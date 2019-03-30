MAGAZİN

Merakla bekleniyordu! Demet Akalın'dan Sıla paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

Demet Akalın, geçen günlerde Sıla’dan bir şarkı alacağını söylemişti. Şarkının sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Merakla bekleniyordu! Demet Akalın'dan Sıla paylaşımı

Sıla, Demet Akalın’a yeni albümü için bir şarkı vermişti.

Merakla beklenen şarkının sözleri ilk kez Demet Akalın tarafından paylaşıldı.

İşte “Bizi Buluyor” şarkısına gelen o paylaşım…

dnneejejr

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf! Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!
Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması! Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla demet akalın

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Eylem hazırlığı yapan teröristler vuruldu!

Eylem hazırlığı yapan teröristler vuruldu!

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Olay kıyafet! 'Sahneye çıplak çıkacak kadar...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazal Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk paylaşımı

Hazal Ergüçlü ve Onur Ünlü'den aşk paylaşımı

Özge Özpirinçci şaşırttı! Avukat olacakken oyuncu oldu

Özge Özpirinçci'den şaşırtan itiraf!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Bahar Candan kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Barış Manço’nun babası vefat etti

Acı haber! Babası vefat etti

Serdar Ortaç “Evlilik dünyanın en güzel şeyi”

“Evlilik dünyanın en güzel şeyi”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.