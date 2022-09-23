Merakla bekleniyordu: iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı! İşte iPhone 14 fiyatları

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini Türkiye'de geçtiğimiz hafta ön siparişe açmıştı. Üç iPhone 14 modelinden birini satın almak isteyen tüketiciler, 1 hafta boyunca iPhone 14 ön siparişi verebildiler. Aradan geçen 1 haftanın ardından iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri normal satışa da çıktı.

İŞTE IPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in fiyatları ise şöyle sıralanıyor;

iPhone 14 fiyatları

128 GB - 30.999 TL

256 GB - 33.599 TL

512 GB - 38.899 TL

iPhone 14 Pro fiyatları

128 GB - 39.999 TL

256 GB - 42.599 TL

512 GB - 47.899 TL

1 TB - 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max fiyatları

128 GB - 43.999 TL

256 GB - 46.599 TL

512 GB - 51.899 TL

1 TB - 57.199 TL

iPHONE 14 PLUS HENÜZ ÜLKEMİZE GELMEDİ

Ailenin 6.7 inçlik standart model üyesi iPhone 14 Plus'ın ön sipariş süreci veya normal satışı ise henüz başlamadı. iPhone 14 Plus'ın ne zaman satışa çıkacağı ise tüketiciler tarafından merak ediliyor.

Apple iPhone 14 Plus konusunda sadece "yakında sizinle" ibaresini kullanıyor. Herhangi bir tarih vermiyor.

iPhone 14 Plus'ın fiyatları ise şöyle;