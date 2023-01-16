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Merakla bekleniyordu... "iPhone'lara gelecek"

16.01.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni ürünleri hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son bir iddia, oldukça merak edilen bir teknolojiye dair oldu. iPhone'lara gelmesi merakla beklenen Apple ürünü için dikkat çeken bilgiler verildi. İddialara göre, bu teknoloji Apple Watch Ultra'da yer almasının dışında sadece iPhone'lara, iPad'lere ve Mac'lere de gelecek.

Merakla bekleniyordu... "iPhone'lara gelecek"

iPhone 15, Apple Watch Ultra, iPad ve Mac hakkında birbirinden farklı iddialar teknoloji basınına düşürken, dikkat çeken bir iddia yeni Apple Watch ve Mac'ler hakkında birbirinden farklı iddialar teknoloji basınında yer alırken, flaş bir Apple iddiası geldi. Bu kez iddianın kaynağı ise Bloomberg'ten Mark Gurman oldu. Gurman, Apple takipçilerinin merakla beklediği bir teknolojiden bahsetti. Gurman'ın iddiaları yanku bulurken, bu teknolojinin iPhone'lara geleceğini öne sürdü. İşte önemli iddianın detayları...

iPHONE, iPAD VE MAC'E DE GETİRECEK!

Gurman'ın iddiasına göre Apple, Apple Watch Ultra'nın 2024'ün sonunda piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir sürümünde büyük olasılıkla kendi tasarlayacağı özel microLED ekranları kullanacak. Teknoloji devi, Apple Watch Ultra'da kullanıma sunulmasından sonra büyük olasılıkla özel microLED ekranları iPhone, iPad ve Mac'e de getirmeyi planlıyor.

Power On bülteninin son sayısında Gurman, Apple kendisi tarafından özel olarak tasarlanan ilk ekran olacak microLED teknolojisini geliştirmek için yaklaşık altı yıl harcadığını söyledi. Bu haftanın başlarında ise Apple'ın 2024 yılında yeni bir Apple Watch Ultra ile ekran teknolojisini tanıtmayı planladığını söylemişti.

Apple Event — September 14 1-11-30 screenshot

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EKRAN CAMININ ÜZERİNE "BOYANMIŞ" GİBİ

Apple'ın T159 kod adlı microLED projesini 2017 civarında başlattığı bildirildi. İddialara göre teknolojiyle ekranın geliştirilmiş parlaklık, renk üretimi konusunda iyi bir deneyim ve görüş açıları sunması amaçlanıyor. Ve yine iddialara göre bu da görüntülerin ekran camının üzerine "boyanmış" gibi görünmesini sağlıyor.

Gurman, microLED teknolojisinin 2024'te "Apple Watch Ultra" ile sunulmaya başlamasından sonra Apple'ın özel ekranlarının iPhone'a gelmesini ve ardından daha da ileri bir tarihte de iPad ve Mac'e gelmesini bekliyor ve açıkçası Apple'ın uzun vadeli planının tüm önemli ürünlerine microLED ekranlar getirmek olduğunu düşünüyor. Ama... İşte işin bir de 'ama'sı var.

AMA...

Ama teknolojinin bu erken aşamadaki karmaşıklığı nedeniyle Mac'e gelmesi on yılı bulabilir.

Bakalım Apple, Gurman'ın dediği gibi harekete edecek mi?

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