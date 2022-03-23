Merakla bekleniyordu! İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

Artan petrol ve akaryakıt fiyatlarından sonra çok sayıda büyükşehirde toplu ulaşıma zam yapılmıştı. UKOME, İstanbul'da toplu ulaşıma zammı görüşmek için bugün toplandı. Mart ayı toplantısında, belediye tarafından toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 oranındaki zam teklifi, AK Parti ve MHP temsilcilerinin oyları ile reddedildi.

MURAT ONGUN'DAN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun karar sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ongun, "Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak." ifadelerini kullandı.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

Özel halk otobüsü, minibüs, dolmuş, deniz ve taksici esnafının zor durumda kalması nedeniyle İBB yönetiminden talep ettiği zam teklif olarak gündeme geldi. İBB yönetimi, UKOME gündemine toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini sundu. Karar oy çokluğuyla reddedildi.



