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Merakla bekleniyordu! Kız Kulesi yeni yılda açılıyor... İşte son görüntüler

31.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restorasyon yapılan Kız Kulesi, sadece İstanbullular tarafından değil Türkiye'deki tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Boğazın simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda açılacak. Kültür ve Turizm Bakanı çalışmaları yerinde inceledi. İşte restorasyondan son görüntüler...

Merakla bekleniyordu! Kız Kulesi yeni yılda açılıyor... İşte son görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bir bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kız Kulesi, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

"RESTORASYON TAMAMLANDIĞINDA MÜZE OLACAK"

Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını tekrarladı.

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"RESTORASYON MART SONUNDA BİTİRİLECEK"

Bakan Ersoy, Mart ayı sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul’un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı. (İHA)

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Kız Kulesi

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