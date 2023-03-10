Merakla bekleniyordu... Mavi tikli Twitter Blue Türkiye'ye geldi, fiyatı belli oldu!

Aylık 8 dolara mavi tik... Elon Musk'ın bu vaadini hatırlayanlar vardır. Ünlü milyarder sosyal medya platformu Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin finansal ve mavi açıdan güçlü olması yönünde kararlar alırken aylık 8 dolara mavi tik sahibi olunabileceği bir Twitter Blue aboneliğinden söz etmişti. Musk, bu 'hayali' gerçeğe dönüştürdü ve dünyanın birçok ülkesinde aylık bir ücret karşılığında profillere mavi tik ekleyen Twitter Blue aboneliği sunmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı Twitter'ın bu yeni abonelik seçeneğine abone olarak profillerine mavi doğrulama rozeti ekledi. Ve şimdi, merakla beklenen mavi tikli Twitter aboneliği Türkiye'ye de geldi.

MAVİ TİKLİ TWITTER BLUE ABONELİĞİ TÜRKİYE'DE!

Twitter'a mobil cihazlarından veya web sitesinden giriş yapan Türkiye'deki birçok kullanıcı, Twitter Blue seçeneğinin aktif olduğunu ve ücret ödemesi karşılığında mavi tik sahibi olabilecekleri abonelik sistemine katılım sağlayabildiğini fark ettiler.

Twitter'ın web'teki 'Twitter Blue' menüsünde ise kullanıcıların karşısına aşağıdaki ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi bir pencere çıkıyor ve mavi tikli Twitter Blue'ya abone olabilmeleri için yönlendirmeler ile birlikte mavi tikli Twitter Blue'nun fiyatı, mavi tikli Twitter Blue'nun özellikleri ve kullanıcılara neler sağlayacağı hakkında bilgiler sunuluyor.

Bu ekran görüntüsünde "Onaylanmış telefon numarasına sahip Blue aboneleri, onaylandıktan sonra mavi onay işareti alır." şeklinde bir ifade de yer alıyor.

İŞTE TÜM MEVCUT BLUE ÖZELLİKLERİ

Tweeti Düzenle, 1080p video yüklemeleri, Okuyucu, özel gezinti, Yer İşareti Klasörleri, Popüler Makaleler ve daha fazlası. (Daha uzun videolar yayınlamak)

ÇOK YAKINDA GELECEK ÖZELLİKLER

Yanıtlar, bahsetmeler ve aramada en üstte görünme: Twitter bu konuda "Onaylanmış kullanıcılardan gelen Tweetler önceliklendirilir. Özellik, dolandırıcılık ve spam'le mücadeleye yardımcı olur." diyor.

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MAVİ TİKLİ TWITTER BLUE FİYATI

Fiyatlar iOS ve web için değişiyor. Buna göre;

Webden alındığında Twitter Blue fiyatı; aylık 150 TL ve yıllık 1569,99 TL.

Twitter iOS uygulamasından alındığında ise Twitter Blue fiyatı; aylık 209 TL, yıllık 2199 TL.

TWITTER BLUE TÜRKİYE'DEN NASIL ALINIR?