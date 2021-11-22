Merakla bekleniyordu! Suzuki'nin yeni SUV'u için tarih belli oldu

Otomobil üreticileri, yeni modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu üreticilerden biri de Japonya merkezli olan Suzuki. Bir süredir S-Cross modeli ile alakalı bilgiler internete düşüyor. Şirket ise yeni SUV modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirmek için artık hazır durumda.

İŞTE SUZUKİ'NİN YENİ CROSS İÇİN VERDİĞİ TARİH

Suzuki, yeni SUV modeli S-Croos'un dünya prömiyeri için geri sayıma başladı. Şirket, bunun için 25 Kasım saat 12:00'yi işaret etti. Yani birkaç gün sonra Suzuki'nin yeni SUV modelini resmen tüm detaylarıyla görebileceğiz.

Suzuki, Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş performans teknolojilerinin yeni modelde bir araya toplandığını da aktarıyor. Bakalım, 25 Kasım'da hangi özelliklere sahip bir Suzuki S-Cross ile karşılaşacağız? Bekleyip göreceğiz.

