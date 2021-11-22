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Merakla bekleniyordu! Suzuki'nin yeni SUV'u için tarih belli oldu

22.11.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil üreticisi Suzuki, merakla beklenen yeni SUV modeli S-Cross için geri sayıma geçti. Şirket, yeni SUV modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirmek için tarih verdi.

Merakla bekleniyordu! Suzuki'nin yeni SUV'u için tarih belli oldu

Otomobil üreticileri, yeni modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu üreticilerden biri de Japonya merkezli olan Suzuki. Bir süredir S-Cross modeli ile alakalı bilgiler internete düşüyor. Şirket ise yeni SUV modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirmek için artık hazır durumda.

İŞTE SUZUKİ'NİN YENİ CROSS İÇİN VERDİĞİ TARİH

Suzuki, yeni SUV modeli S-Croos'un dünya prömiyeri için geri sayıma başladı. Şirket, bunun için 25 Kasım saat 12:00'yi işaret etti. Yani birkaç gün sonra Suzuki'nin yeni SUV modelini resmen tüm detaylarıyla görebileceğiz.

Suzuki S-Cross

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Suzuki, Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemi ve sürüş performans teknolojilerinin yeni modelde bir araya toplandığını da aktarıyor. Bakalım, 25 Kasım'da hangi özelliklere sahip bir Suzuki S-Cross ile karşılaşacağız? Bekleyip göreceğiz.

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