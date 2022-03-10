Merakla bekleniyordu! Volkswagen ID. Buzz tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Volkswagen, ID. Buzz'ın konseptini ortaya çıkarttığından beri, elektrikli modelin seri üretime yakın versiyonunun görücüye çıkması bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu. Volkswagen, ID. Buzz'ın bu versiyonunu sonunda gösterdi.

İŞTE VOLKSWAGEN ID. BUZZ'IN TASARIMI

Baştan söyleyelim; Volkswagen'in yeni aracı ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo olarak iki farklı versiyon ile piyasaya çıkacak. ID. Buzz Cargo'nun odağı adından da anlayabileceğiniz üzere ticari olacak. Yeni MEB platformunun avantajlarından yararlanan ID. Buzz'ın tasarımı ise 2017'deki konsept haline göre biraz güncellenmiş. Örneğin; ızgara biraz farklı hale getirilmiş ve bir elektrikli araçta görmeye alışmadığımız kadar büyük havalandırma delikleri mevcut. Genel tasarım ise daha keskin hatlarla birlikte daha köşeli görünüyor.

VOLKSWAGEN ID. BUZZ'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo Avrupa çapında 81 kWh bir pil bataryaya sahip olacak. 201 beygir güç üretebileceği söylenen modelin menzili ise resmi olarak açıklanmış değil.

ID. Buzz'ın AC şarj istasyonu kullanıldığında şarj gücü 11 kW olarak açıklanıyor. Bir DC hızlı şarj istasyonunda ise ID. Buzz'ın şarj gücü 170 kW'a kadar yükseliyor. VW, aracın sadece 30 dakika içinde yüzde 5'ten yüzde 80'e şarj olacağını iddia ediyor.

Standart modeli 5 koltuklu olan ID. Buzz'ın kokpitinde 10 inçlik bir gösterge paneli bulunuyor. Bu gösterge paneli 10 inçlik bir bilgi-eğlence sistemi (İsteğe bağlı olarak 12 inçlik daha büyük bir ekran alınabiliyor) ile eşleşiyor. Yazılımı kablosuz olarak güncellenebilen araç, hem Apple CarPlay'i hem de Android Auto'yu destekliyor.

VOLKSWAGEN ID. BUZZ NE ZAMAN ÇIKACAK?

ID.Buzz piyasaya sürüldüğünde, VW'nin elektrikli araç serisinin en yeni üyesi olarak ID 3 hatchback, ID 4 kompakt SUV ve yakında piyasaya sürülecek ID 5 coupe'ye katılacak. İlk olarak birkaç Avrupa ülkesinde piyasaya çıkacak ID. Buzz'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor.

