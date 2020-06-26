Meraklar daha da arttı: Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı yayınlandı!

Cyberpunk 2077 bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta bir erteleme kararıyla hepimizi üzmüştü. CD Projekt RED'in resmi açıklaması ile oyunun çıkış tarihi 19 Kasım'a ertelenmişti. Bu durum birçok oyuncuyu oldukça üzen bir karardı. Ancak CD Project RED düzenlediği Night City Wire etkinliği ile sanıyoruz ki oyuncuların gönlünü tekrar kazanmayı başardı.

İŞTE CYBERPUNK 2077'NİN YENİ FRAGMANI

CD Projekt RED, Night City Wire etkinliğinde Cyberpunk 2077'nin yeni bir fragmanını gösterdi. Fragman söylenildiğine göre oyunun ilk bölümünü oluşturuyor. Bu bölümde oyunun ana karakterleri ile tanışıyor ve Cyberpunk 2077 dünyasını daha iyi görme imkanı sağlıyoruz.

Jackie Welles, Dexter DeShawn gibi karakterlerle karşılaştığımız fragmandan anladığım kadarıyla bizi oldukça farklı bir oyun deneyimi bekliyor. Fragmanın sonuna doğru ise Keanu Reeves'ın hayat verdiği Johhny Silverhand ile karşılaşıyoruz. Bu noktada heyecanın doruk noktasına ulaştığını söylememiz gerek.

