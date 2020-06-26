HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Meraklar daha da arttı: Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı yayınlandı!

Meraklar daha da arttı: Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı yayınlandı!

OYUN HABERLERİ  | 26.06.2020 12:27 | Son Güncelleme

CD Project RED, Cyberpunk 2077 için Night City Wire isimli bir etkinlik düzenledi. Keanu Reeves'ın yer aldığı Cyberpunk 2077'den yeni bir fragman da Night City Wire etkinliğinde gösterildi. Fragman ise izleyeni heyecanlandıracak cinsten.

Meraklar daha da arttı: Cyberpunk 2077'nin yeni fragmanı yayınlandı!

Cyberpunk 2077 bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta bir erteleme kararıyla hepimizi üzmüştü. CD Projekt RED'in resmi açıklaması ile oyunun çıkış tarihi 19 Kasım'a ertelenmişti. Bu durum birçok oyuncuyu oldukça üzen bir karardı. Ancak CD Project RED düzenlediği Night City Wire etkinliği ile sanıyoruz ki oyuncuların gönlünü tekrar kazanmayı başardı.

İŞTE CYBERPUNK 2077'NİN YENİ FRAGMANI

CD Projekt RED, Night City Wire etkinliğinde Cyberpunk 2077'nin yeni bir fragmanını gösterdi. Fragman söylenildiğine göre oyunun ilk bölümünü oluşturuyor. Bu bölümde oyunun ana karakterleri ile tanışıyor ve Cyberpunk 2077 dünyasını daha iyi görme imkanı sağlıyoruz.

Jackie Welles, Dexter DeShawn gibi karakterlerle karşılaştığımız fragmandan anladığım kadarıyla bizi oldukça farklı bir oyun deneyimi bekliyor. Fragmanın sonuna doğru ise Keanu Reeves'ın hayat verdiği Johhny Silverhand ile karşılaşıyoruz. Bu noktada heyecanın doruk noktasına ulaştığını söylememiz gerek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Crash Bandicoot PC’ye de geleceği söyleniyorCrash Bandicoot PC’ye de geleceği söyleniyor
Mert Hakan Yandaş kimdir?Mert Hakan Yandaş kimdir?

En Çok Okunan Haberler

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

'Benim için mi şehit oldu?' deyip şehit kardeşini darp etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

101 okey nasıl oynanır?

101 okey nasıl oynanır?

3 kişilik okey nasıl oynanır?

3 kişilik okey nasıl oynanır?

Diğer Haberler
PlayStation’ın eski patronu, fiyat politikalarını eleştirdi

PlayStation'ın eski patronundan sert eleştiri!

Crash Bandicoot PC’ye de geleceği söyleniyor

Crash Bandicoot PC’ye de geleceği söyleniyor

Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte Steam'de indirime giren oyunlar

İşte Steam'de indirime giren oyunlar!

Beklenen oldu: Call of Duty Mobile indirme sayısı ile PUBG Mobile'ı geçti!

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri 2020 için hangi oyunlar var?

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor?

Steam yaz indirimleri 2020 başlıyor! Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta? Steam yaz indirimleri 2020’de hangi oyunlar var?

Merakla beklenen kampanya başlıyor! İşte tarihi ve saati

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.