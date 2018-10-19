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Meraklı ayı bir adamın arabasına dadandı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

ABD’nin Colorado eyaletindeki bir ayı semt sakinlerinden birinin arabasının kapısını gizlice açarken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Eyalette yaşayan bir ayının bölge sakinlerinden birinin arabasının kapısını gizlice açarak içeri girmesi ve daha sonra kapıyı açık bir şekilde bırakarak gitmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aracın sahibi ise kamera kayıtlarını paylaşarak, bunun ayının 3’üncü girişimi olduğunu belirtti. Araç sahibi paylaşımında, “Kapıyı açmasındaki naifliğine karşı acımasızca açık bırakıp gitti” ifadelerini kullandı. (İHA)

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ABD Colorado ayı

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