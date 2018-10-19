Meraklı ayı bir adamın arabasına dadandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Eyalette yaşayan bir ayının bölge sakinlerinden birinin arabasının kapısını gizlice açarak içeri girmesi ve daha sonra kapıyı açık bir şekilde bırakarak gitmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Aracın sahibi ise kamera kayıtlarını paylaşarak, bunun ayının 3’üncü girişimi olduğunu belirtti. Araç sahibi paylaşımında, “Kapıyı açmasındaki naifliğine karşı acımasızca açık bırakıp gitti” ifadelerini kullandı. (İHA)
Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı
Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır adayı mı?
Antalya'da pırlantacının sır ölümü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Okuyucu Yorumları 0 yorum