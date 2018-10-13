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Meraklı kedinin hesap edemediği sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Evde dolabın üzerinde kendi kendine oynayan kedi, merakı sonrasında beklemediği bir sonla karşılaştı. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürdü.

Tavana yakın bir yükseklikte dolabın üzerinde oynayan kedi, merakının sonucu ilginç şekilde ödedi. Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri güldürdü. İşte o görüntü.

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kedi Merak

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