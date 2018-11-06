Meraklı zihinler Beyoğlu’nda buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Meraklı Zihinler Bilim Şenliği” başladı. Etkinliğe katılan yüzlerce öğrenci çeşitli deneyler yaparak eğlenerek öğrendi.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından TÜBİTAK’ın desteğiyle gerçekleştirilen Bilim Şenliği Taksim Meydanı’nda düzenlendi. Şenlikte; aynaların sonsuz dünyasından DNA izolasyonuna, mikroskop incelemelerinden organ diseksiyonuna, robot tasarımından uzay küresine kadar birçok atölye çalışması ile deneyler çocuk ve gençlerle buluştu.

İstanbul’da yapılan ilk büyük çaplı bilim şenliği olma özelliğini taşıyan “Meraklı Zihinler Bilim Şenliği”nin açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geleceğin bilim insanları olmak isteyen öğrencileriyle birlikte deneyler yaparak onların heyecanına ortak oldu.

“KİMYA VE FİZİK İNSANIN HER ANINDA VAR”

İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Furkan Küçükbayrak, yaptığı deneyi anlattıktan sonra bilimin insan yaşamı için önemini anlattı. Küçükbayrak, “Kimyanın ve fiziğin insanın her anında olduğunu fark ettikten sonra bunu yorumlamak insanın çok hoşuna gitmeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda kimyada fizikte bir yerlere gelerek değerlendirmek istiyorum. Bugün burada çok güzel bir festival düzenleniyor. Öğrenciler geliyor ve pek çok deney yapabiliyor. Herkes buraya gelip bir bakmalı, eminim buradaki stantlar herkesin hoşuna gidecek” diye konuştu.