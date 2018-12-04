Meral Akşener, 5 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Sevgili dostum" dediğini aktaran Akşener, " Adını koyun da bilelim. Amerika dost mu, düşman mı? İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Akşener, İyi Parti Muğla Milletvekili'nin bugün Meclis'te gündeme getireceği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi için diğer partilerden destek beklediklerini söyledi.

Akşener, Isparta, Mersin, Afyonkarahisar, Niğde ve Elazığ belediye başkan adaylarını açıkladı.

İyi Parti'nin açıkladığı adaylar:

Elazığ belediye başkanı - Ali Şeker

Niğde belediye başkan adayı - Mümin İnan

Isparta belediye başkan adayı - İsparta Baro Başkanı Avukat Gökmen Gökmenoğlu

Afyonkarahisar belediye başkan adayı - Dr. Mahmut Koçak

Mersin Belediye Başkan adayı - Burhanettin Kocamaz



