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Meral Akşener, 5 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 5 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. MHP'den istifa eden Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da İYİ Parti'den aday gösterildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Sevgili dostum" dediğini aktaran Akşener, " Adını koyun da bilelim. Amerika dost mu, düşman mı? İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Akşener, İyi Parti Muğla Milletvekili'nin bugün Meclis'te gündeme getireceği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi için diğer partilerden destek beklediklerini söyledi.

Akşener, Isparta, Mersin, Afyonkarahisar, Niğde ve Elazığ belediye başkan adaylarını açıkladı.

İyi Parti'nin açıkladığı adaylar:

Elazığ belediye başkanı - Ali Şeker

Niğde belediye başkan adayı - Mümin İnan

Isparta belediye başkan adayı - İsparta Baro Başkanı Avukat Gökmen Gökmenoğlu

Afyonkarahisar belediye başkan adayı - Dr. Mahmut Koçak

Mersin Belediye Başkan adayı - Burhanettin Kocamaz

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Meral Akşener İYİ parti iyi parti adayları

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
maşallah maşallah Allah CC yolunuzu açık etsin inşallah İYİ olacak İYİ gelecek vatandaş hizmet bekliyor elinizi vicdaniniza koyun ve çalışın kolay gelsin rabbim yâr ve yardımcınız olsun inşallah
Allah IYIlere yardim etsin kötülerin şerrinden korusun Türklüğü bu topraklarda silmek isteyen soysuzlara andimizi kaldiran kriptolara vatikanda papa tarafindan kutsanan papaz duasi alan hirsizlara firsat vermesin
BIAT EDENLER HIZMET EDEMEZ
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