Meral Akşener: 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı, en büyük hakem Allah'tır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'ın Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerini ziyaret edip, esnafla sohbet etti. Akşener, bir iş yerinde, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

"UĞRAMADIĞIMIZ İFTİRA KALMADI"

Akşener, daha sonra kent merkezinde bir düğün salonunda partilileriyle bir araya geldi. Partililere seslenen Akşener, 5 yıldır iftiralara uğradıklarını belirterek, şunları söyledi:

''Bugün burada içimi çok acıtan sözler duydum. Her arkadaşımız sözüne başlarken en çok 'iftiraya, hakarete uğrayan insanlarız' dediniz. Doğrudur. Çok ağır iftiralara uğradık. Buna dikkat etmemin nedeni ilçelerde dolaşırken vatandaşlarımız da bunları söylediler. Bugün en ağır sözleri söyleyenlerin utandıklarını biliyorum. 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı. En büyük hakem Allah'tır. Ben neden buna dikkat çekmek istedim. İlçelerde dolaşırken vatandaşlar bana 'Size büyük hakaretler edildi" dedi.