Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ iddialarıyla ilgili olarak "Bugün İstanbul İl Başkanımız, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak." diye konuştu.

ÖZDAĞ'DAN FETÖ İDDİASI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu imasında bulunmuştu.

Özdağ'ın iddialarının ardından telefonla yayına bağlanan Buğra Kavuncu şunları ifade etmişti:

"Öncelikle şunu söyleyeyim, büyük bir üzüntüyle ve biraz da öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada, bugüne kadar kongre süreciyle alakalı sosyal medyada ya da herhangi bir mecrada yorum yapmama konusunda özen gösterdim çünkü parti içi bir meseledir. Davaya, partiye zarar verecek kamuoyunda bu yoğun tartışmaların kişisel çıkarlar için yapılmasını hiçbir zaman sağlıklı bulmadım."