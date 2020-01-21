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Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

ELMALI VE KORKUTELİ’YE ZİYARET İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Elmalı ilçesini ziyaret etti.

ELMALI VE KORKUTELİ’YE ZİYARET
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Elmalı ilçesini ziyaret etti. Tekke Mahallesi’ndeki Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret eden Meral Akşener, mahalle halkıyla sohbet etti. Oradan ilçe merkezine geçen Akşener, cadde boyu esnaflarla görüştükten sonra Elmalı Belediyesi önünde halkla buluştu. Akşener, burada yaptığı konuşmanın ardından Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk, Genel Başkan Akşener’e çiçek ve şehrin tablosunu hediye ederken, Akşener de belediye başkanına İYİ Parti logolu plaket takdim etti. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla da görüşen Akşener yemek programı sonrası Elmalı’dan ayrıldı.
'BÜYÜKŞEHİRLERİN BÜTÜN İLÇELERİNE GİDECEĞİM'
Akşener, sonrasında Korkuteli ilçesine geçti. Parti önünde davul ve zurna ile karşılanan Meral Akşener, partisinin ilçe binasında vatandaşlarla buluştu. Parti binası girişinde İlçe Başkanı Cemal Tınkaz ve partililer tarafından karşılanan Akşener, parti binasında partililerle buluştu.
Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, "Elmalı’dan geldik ve sizleri beklettik, üşüttük ve hakkınızı helal ediniz. Bu saate buradasınız bu bizim için çok kıymetli. Büyükşehirlerin bütün ilçelerine gideceğim, kapalı kapılar ardında ve salonlar ardında mitingler yapmayacağım. Her ilçeyi gezeceğim. O ilçede esnaflarla, muhtarlarla, STK’larla, vatandaşlarla görüşeceğim, bilgileri alacağım, her hafta grup toplantısında aldığımız o bilgileri paylaşacağım. Milletvekillerimiz bu gezdiğimiz yerlerdeki sorunları toplu olarak kamuoyunun dikkatine getirecek. Sebebi ziyaretimiz, biz size ulaşamıyorsak, sesimizle kendimizle gözümüzle ulaşamıyorsak kendimiz ulaşmak durumundayız. Bugün sizinle 10'uncu ilçeyi tamamlıyoruz. Antalya’nın 10 ilçesini dediğim çerçevede gezdim, dönünce Ankara’ya haftaya grup toplantısında burada edindiğim izlenimleri kamuoyuyla paylaşacağım" dedi.
Konuşmaların ardından İYİ Parti İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, Genel Başkan Akşener'e plaket takdim etti.

Mehmet AKIN- Adem DURMAZ/ELMALI- KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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