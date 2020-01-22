Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Ankara’daki parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşundan bu yana geçen 2 yılı ve Türkiye gündemini değerlendirdi.

Sözcü'nün aktardığına göre İYİ Parti'nin kuruluşunun üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatan Akşener, “Kuruluş süreci zorlu geçti. Ömrüm sonuna kadar 24 Haziran 2018 seçime girmemizi sağlamak için İYİ Parti'ye gelen milletvekillerine teşekkür edeceğim” dedi.

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Akşener’in konuşmasından satır başları:



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa, herkes Sayın Erdoğan'dan biliyor. Tek adam rejiminin getirdiği durum. Kısa, öz, sivil yeni bir Anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?



Benim kişisel olarak inatlaşma huyum yok. Referandumdan başlayan süreçten itibaren kendimi bu millete borcunu ödeyen bir insan olarak görüyorum. İnatla, “ ben ben ben” deme gibi bir huyum yok. Başkanlık sistemi üzerinden gidilirse, insanları üzen taraf olmayız. Kendimi Sayın Erdoğan'ın yerine koyuyorum 2023'e kadar süresi var o yüzden seçim öngörmüyorum."