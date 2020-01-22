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  4. Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum." diye konuştu. Ayrıca Akşener, 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna yanıt verdi.

Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Ankara’daki parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşundan bu yana geçen 2 yılı ve Türkiye gündemini değerlendirdi.

Sözcü'nün aktardığına göre İYİ Parti'nin kuruluşunun üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatan Akşener, “Kuruluş süreci zorlu geçti. Ömrüm sonuna kadar 24 Haziran 2018 seçime girmemizi sağlamak için İYİ Parti'ye gelen milletvekillerine teşekkür edeceğim” dedi.

PARLAMENTER SİSTEM SİSTEM AÇIKLAMASI

Akşener’in konuşmasından satır başları:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı. Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa, herkes Sayın Erdoğan'dan biliyor. Tek adam rejiminin getirdiği durum. Kısa, öz, sivil yeni bir Anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Sayın Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Benim kişisel olarak inatlaşma huyum yok. Referandumdan başlayan süreçten itibaren kendimi bu millete borcunu ödeyen bir insan olarak görüyorum. İnatla, “ ben ben ben” deme gibi bir huyum yok. Başkanlık sistemi üzerinden gidilirse, insanları üzen taraf olmayız. Kendimi Sayın Erdoğan'ın yerine koyuyorum 2023'e kadar süresi var o yüzden seçim öngörmüyorum."

AK PARTİ İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Toplantıda gazetecilerin 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna Akşener "Siz bu soruyla ‘illet zillet’ diyen küçük ortağı neden huzursuz ediyorsunuz? Ben sayın Erdoğan'ın bugünkü sistemle seçime gittiği vakit seçilemeyeceğini matematiksel olarak biliyorum. Bizim ittifaklar için ön şartımız iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmek şartıdır. Seçim kazanmaya yönelik sorun var. Ben bunun Erdoğan'ı sağduyuya getireceğine inanıyorum." yanıtını verdi.


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İYİ Parti lideri Meral Akşener ak parti ittifak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ak parti ile Turkiye ucusa gececek... Yerli otomobilimiz yollarda... yerli ucagimiz goklerde... sahlanacaz... hedef 2023... avrupa bizi kiskaniyeahhh...
SANKİ PARLEMETER SİSİTEMDE TURKİYE UÇUYORDU UZAYA Mİ ÇİKİYORDUK ŞİMDİ ÇİKAMİYORUZ ALLAH ALLAH
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