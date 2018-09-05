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Meral Akşener ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 01:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ameliyat olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meral Akşener ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Odatv'nin haberine göre Akşener’in ayağında gerçekleşen bir rahatsızlık üzerine Koç Hastanesi’nde ameliyat edildiği belirtildi. Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İYİ Parti liderinin halen hastanede yattığı bildirilirken, yarın taburcu olması beklendiği de öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti ameliyat

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