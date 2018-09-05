Meral Akşener ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Odatv'nin haberine göre Akşener’in ayağında gerçekleşen bir rahatsızlık üzerine Koç Hastanesi’nde ameliyat edildiği belirtildi. Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
İYİ Parti liderinin halen hastanede yattığı bildirilirken, yarın taburcu olması beklendiği de öğrenildi.
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