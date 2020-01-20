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  4. Meral Akşener, Antalya'da (2)

Meral Akşener, Antalya'da (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

ALANYA İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA KONUŞTU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında, Gazipaşa'nın ardından Alanya'ya geçti.

ALANYA İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA KONUŞTU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında, Gazipaşa'nın ardından Alanya'ya geçti. Burada partinin ilçe başkanlığı binasında yöneticilerle görüşen Akşener, "Antalya'dan başladık, ilçe ilçe esnafımızla halkla hemşehrilerle hemhal olmak üzere yola çıktık. Bugün 'vira bismillah' dedik. Önce Gazipaşa şimdi Alanya, sırasıyla gideceğiz. Bugün yarın, 10 ilçe dolaşmış olacağız. Sonra merkezdeki ilçeleri dolaşacağız ve tamamlamış olacağız" dedi.
31 Mart yerel seçimine giderken, Antalya'ya sadece büyükşehir için geldiğini hatırlatan Akşener, "İlçeleri gezemedim. Dolayısıyla geç kalmış bir ziyaret benim gözümde. Hem sorun dinliyoruz hem hemhal oluyoruz. Benim için de çok faydalı bir program bu. Sonra sırasıyla önce Akdeniz'den başladık, Akdeniz'i bitirdikten sonra Marmara, Trakya ve İç Anadolu şeklinde devam ettireceğiz. İlçe başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, genel başkan yardımcımıza, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine nezaketleri için çok teşekkür ediyorum. Kapalı salon toplantımız yok. Sadece vatandaşımızla 'Nasılsınız, iyi misiniz? Ne var ne yok? Sizin için ne yapabiliriz?' sorularının sorulduğu bir program bu" diye konuştu.
ESNAFA ZİYARET
İlçe teşkilat binasındaki toplantının ardından İYİ Parti lideri Akşener, beraberinde genel başkan yardımcısı, Antalya milletvekilleri ve ilçe yöneticileriyle esnaf ziyaretleri için Alanya çarşısına gitti. Esnafı dolaşan Akşener, dükkanlara girerek, ilçe sakinleriyle sohbet etti. Akşener, esnaf ziyaretlerinin ardından Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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