Meral Akşener, Antalya'da (3)

AKŞENER: YUKARIDA HOROZ DÖVÜŞÜ YAPMAK KADAR KOLAY HİÇBİR ŞEY YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Gazipaşa ve Alanya'nın ardından Manavgat'a geçti. Partisinin ilçe başkanlığı binasında yöneticiler ve vatandaşlarla görüşen Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür ziyareti yapamadıklarını, Antalya ziyaretini bu kapsamda gerçekleştirdiklerini belirtti. İYİ Parti'nin politikasının merkezinde insan olduğunu aktaran Meral Akşener, "Yaptığımız politikanın merkezi, vatandaş, insan ve toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçları sorunları var, bunu da yapmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'de siyasetin ve gündemin Ankara'da siyasetçiler arasındaki tartışmalara endekslendiğini söyleyen Akşener, "Yani, yukarıda horoz dövüşü yapmak kadar kolay hiçbir şey yok. O, ona çemkiriyor; bu, buna bağırıyor, o, ona sövüyor tamam bitti. O haftayı o şekilde geçiriyor Türkiye. Halbuki, insanımızın pek çok problemi var, işsizimiz çok" diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce bir ilçemizde bir anne geldi. Madde bağımlısı oğlu varmış. 'Meclis'te bunları gündeme getirin' dedi. 'Yeter ki oğlum kurtulsun' diyor. Cezaevindeymiş zaten. Satıcı serbest, içici serbest, böyle bir hayat var ve gençler ziyan oluyor. Kendisine söz verdim, AMATEM'e gidip bakacağım. 'Git, orada kimler var, gör' dedi bana. Bunları gezmeden anlamak mümkün değil."

'TÜRKİYE'NİN NEFES ALMAYA İHTİYACI VAR'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarılı olamadığını savunan Meral Akşener, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke başarılı olsaydı ama olamadı. Buna karşılık bizim bir çözüm önerimiz var. En son vatandaşımızın yüzde 64'ü iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, eski arızalarından kurtarılmış, sivil bir anayasayla parlamenter sisteme dönmek istiyor. Dolayısıyla dün sorulmayan bu soruyu şimdi anketçiler soruyor ve vatandaşımız, milletimiz bu konuda talepkar. Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var" dedi.

ESNAF ZİYARETİ

Akşener, daha sonra Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak sorunlarını dinledi. Bir taksi durağını da ziyaret eden Akşener, taksicilerin durağın yenilenmesi talebiyle ilgili Başkan Sözen'le pazarlık yaptı. Başkan Sözen'in "Gelecek hafta başlarız" sözleri üzerine "Biz üzerimize düşeni yaptık" diyen Meral Akşener, ziyaretlerin ardından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen 3 bin kişilik yemekte halkla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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