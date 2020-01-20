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  4. Meral Akşener, Antalya'da (4)

Meral Akşener, Antalya'da (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

ÜRETİCİ ÇİLEK HEDİYE ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretleri kapsamında Serik ilçesinde partililerle bir araya geldi, ardından ilçe esnafını ziyaret etti.

ÜRETİCİ ÇİLEK HEDİYE ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretleri kapsamında Serik ilçesinde partililerle bir araya geldi, ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Meral Akşener, "Sahada çok memnun kaldım. Teşkilatıma teşekkür ederim. Biz ilçeler arasında insan taşımıyoruz. Serik'i çok canlı gördüm, vatandaşı çok iyi gördüm. İlgiyi ve alakayı çok iyi gördüm. Vatandaşta bir heyecan gördüm. Dolayısıyla sıkılmadık el sizin değildir. Gidilmedik yer sizin değildir. Bu çerçeve içerisinde haziran sonuna kadar Türkiye'yi dolaşacağız. Ondan sonra tekrar başlayacağız. İnsanlar kendi özel meseleleriyle ilgilenilmesini istiyor. Esnaf, çiftçi kendi meseleleri ve problemlerinin meclise taşınmasını istiyor. Bunları meclise taşıyacağız. İnsanların bizlere verdikleri mesajı duymalarını sağlayacağız" dedi.
Konuşmasının ardından İlçe Başkanı Kadir Bodur, Meral Akşener'e plaket ve Serik Belediyespor formasıyla atkısı verdi. Kadriye Mahallesi'nden çilek üreticisi olan Mehmet Tilki de Akşener'e 1 kasa çilek hediye etti. Meral Akşener parti binasındaki konuşmasının ardından esnaf gezisi yaptı. Vatandaşlar Akşener'le fotoğraf çektirdi. Akşener'e Serik ziyareti sırasında eski milletvekili Mehmet Aslantuğ ile Antalya milletvekilleri ve il başkanı da eşlik etti.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
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