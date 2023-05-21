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Meral Akşener Bakırköy'de vatandaşlarla buluştu: Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor

21.05.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde İstanbul Bakırköy'de çalışmalarını sürdürdü. Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, iki aday arasında çok büyük bir seçmen farkının olmadığını belirterek "Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener Bakırköy'de vatandaşlarla buluştu: Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor

İstanbul'daki seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de bulunan Yeşilköy Sahili'ne gelen İYİ Parti lider Meral Akşener, burada selamladığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra partisinin Bakırköy Meydanı'ndaki seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'taki seçimde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

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"2,5 MİLYON SEÇMENE ULAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Millet İttifakı bünyesindeki partilerin güçlerinin birleştirerek 14 Mayıs'ta seçimlere gittiğini anlatan Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda daha iyi bir biçimde güçlerin birleştirildiğini kaydetti.

Akşener, oy oranının arttırılabilmesi için ikna çalışmasına ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Yani arada çok büyük bir seçmen farkı yok. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay. Onun için sadece ve sadece bugün burada başlama nedenim şudur; siz gereğini yaptınız ama bir eksiğimiz var, o da şu, diyelim sen patronsun 5 kişi yanında çalışıyor. İşçilerinle konuşacaksın, onların aileleriyle konuşacaksın. Diyelim sen işçisin patronunla konuşacaksın, arkadaşlarınla konuşacaksın. Denizli'de akrabaların mı var onlarla konuşacaksın. Muş'ta akrabaların mı var onlarla konuşacaksın. Kocaeli'de dostun, arkadaşın mı var onlarla konuşacaksın. Yani mikro çalışma yapacağız."

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"MESELE BU UCUBE SİSTEMDİR"

Seçmenin velinimet olduğunu ifade eden Akşener, partililerin, arkadaşları, dostları ve komşularının karşısına geçerek onları ikna etmeleri gerektiğini anlattı.

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Rica edeceksiniz, gönlünü kazanacaksınız, gönlüne gireceksiniz, emir kipi kullanmayacaksınız, üstten davranmayacaksınız, kutuplaşmaya uymayacaksınız. Bizi birbirimizin karşısına dikenler onlar istediği gibi konuşsunlar siz öyle konuşmayacaksınız. Hepinizin gayretiyle 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek. Çünkü bakın mesele Sayın Erdoğan falan değil mesele bu ucube sistemdir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak seçersek Meclis ve yürütme farklı yerlerde olur, denge ve denetleme mekanizması işler, hukuk işler. Dolayısıyla da parlamenter sisteme hep beraber başta AK Parti'liler olmak üzere birlikte geçeriz." (AA)

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