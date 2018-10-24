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Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 20:59 | Son Güncelleme

MHP'nin EYT ile ilgili kararından vazgeçmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, milletvekillerine teşekkür ederek "Bir gün benden gelecek bir telefon ile vicdanınız arasında kalırsanız, vicdanınızı dinleyin" dedi.

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'nin 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili verilen önergede karar değiştirerek 'çekimser' oyu kullanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İYİ Partili milletvekillerine teşekkür eden Akşener, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden alan Bahçeli'ye göndermede bulunarak "Değerli İYİ Parti milletvekilleri; Emeklilikte Yaşa Takılanlar adına gösterdiğiniz çabadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bir gün benden gelecek bir telefon ile vicdanınız arasında kalırsanız, vicdanınızı dinleyin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili verdiği araştırma önergesinin TBMM'de görüşülmesine AK Parti’li milletvekillerinden 135 ret oyu gelirken; CHP, HDP, MHP, İYİ Parti’den 145 milletvekili kabul oyu vermişti.

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖREVDEN ALINDI

Ağıralioğlu'nun önergesinin TBMM'de görüşülmesi kabul edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı. Daha sonra Meclis araştırması açılmasına yönelik önerge AK Parti'nin ret oyu vermesi ve MHP'nin çekimser kalması sonucu TBMM'de reddedildi.


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Meral Akşener emeklilikte yaşa takılanlar eyt İYİ parti

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