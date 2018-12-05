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Meral Akşener: Biz zor şartlara alışkınız

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 23:26 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak çalışmalarıyla ilgili, partisinin zor şartlar altında yola çıktığını belirterek, "Biz zor şartlara alışkınız.

Meral Akşener: Biz zor şartlara alışkınız

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak çalışmalarıyla ilgili, partisinin zor şartlar altında yola çıktığını belirterek, "Biz zor şartlara alışkınız. Ve tek başımıza gitme konusunda da herhangi bir sorunumuz yok" dedi.
İYİ Parti milletvekilleri ile Gaziler Ampute Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir halı sahada dayanışma maçı yaptı. Maçın başlama vuruşunu yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra basın mensuplarının ittifak konusundaki sorularını yanıtladı.
'KILIÇDAROĞLU İLE DE GÖRÜŞECEĞİZ'
Akşener, ittifak görüşmelere ile ilgili, "Şu anda Koray Aydın ve Oğuz Kaan Salıcı alternatifli çalışıyorlar. Ne Sayın Kılıçdaroğlu ne de ben onların çalışmalarını ana hatları dışında bilmiyoruz. Çünkü oy oranlarına bakılıyor, seçmen sayısına bakılıyor. Bu akşam da oturup bir çalışma yapacaklar. Şu ana kadar herhangi bir sorun görünmüyor, ilkeler anlamında tartışılıyor. Sonra alt metinlere inilir. Bu çalışma bittikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğiz. Elimde şu anda bir sonuç yok" dedi.
'CHP İLE BİLEK GÜREŞİ YAPMIYORUZ'
Balıkesir ve Mersin'in ittifak konusu dışında olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:
"17 il referandumda 'hayır' oyu vermişti. Onlar üzerinden gittik. CHP'nin elinde olan açık ara aldığı 4 büyükşehir vardı. Bunlar üzerinden şu mu olur bu mu olur demeden bir genel konuşma yaptık. CHP bir gün sonra Balıkesir adayını ilan etti. Sistemin dışına çıkmış oldu. Yüzde yüz el ele tutuşulduğunda alınabilir görülen büyükşehirler var. Bir de yan yana gelindiğinde olabilir mi denilen büyükşehirler var. Ankara'yı illa İYİ Parti alsın diye bir tavrımız yok. Esas olan sonuç almak. Burada biz CHP ile bilek güreşi yapmıyoruz."
'TEK BAŞINA GİTME KONUSUNDA SORUNUMUZ YOK'
İYİ Parti'nin zaten zor şartlar altında yola çıktığını ifade eden Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:
"Biz zor şartlara alışkınız. Ve tek başımıza gitme konusunda da herhangi bir sorunumuz yok. Dolayısıyla tedirgin olmadan, suçlama yapmadan sonuçları itibariyle birbirimize teşekkür edip ayrı şekilde de devam edebiliriz. Böyle bir sonuç çıktığı takdirde de birbirimizi suçlamadan bir çalışma bu. Onun için biz hazırlıklıyız."
'BELEDİYE BAŞKANI, MUHTAR SEÇECEĞİZ SAVAŞA GİTMİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bir bölünme olduğunu ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de Sayın Erdoğan üzerinden nefret ve sevgi anlamında bir bölünme var. Bunun ortadan kaldırıldığı, seçmenin nefes alacağı bir ortamı yaratmak lazım. Biz belediye başkanı, muhtar, belediye meclis üyesi seçeceğiz. Savaşa falan gitmiyoruz. Türkiye'de sanki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyormuşuz gibi bir durum var. Onu ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz."
'EDEPLİ EDEBİNDEN SUSAR'
Akşener, Devlet Bahçeli'nin İYİ partiye yönelik açıklamalarıyla ilgili yöneltilen soruya ise şöyle cevap verdi:
"Hz. Mevlana'nın güzel bir sözü var, 'Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder."
KORAY AYDIN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Maçın ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın doğum günü kutlandı. 64 yaşına giren Aydın, halı saha yanında düzenlenen kutlamada mum üfleyerek pasta kesti.

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Meral Akşener: Biz zor şartlara alışkınızMeral Akşener: Biz zor şartlara alışkınızMeral Akşener: Biz zor şartlara alışkınızMeral Akşener: Biz zor şartlara alışkınız

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