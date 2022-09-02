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Meral Akşener çiftçiye gelen elektrik faturasını görünce şoke oldu!

02.09.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da bir çiftçiye gelen elektrik faturasını görünce gözlerine inanamadı. 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturasını gösteren çiftçiye Akşener, “Diyorsunuz ki bizi DEAŞ’tan kurtarın” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener çiftçiye gelen elektrik faturasını görünce şoke oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için Şanlıurfa’ya geldi. İl girişinde parti üyeleri tarafından karşılanan Akşener, konvoy eşliğinde kente giriş yaptı. Toplantının yapılacağı otel önünde çiftçi Abdülhadi Karageçili tarafından durdurulan Akşener, çiftçiye gelen 1 milyon 146 bin liralık elektrik faturası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftçinin elektrik sorununu iletmesi üzerine Akşener, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi, terör örgütü DEAŞ’a benzeterek, “Diyorsunuz ki bizi DEAŞ’tan kurtarın” ifadelerini kullandı.

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BİR MİLYONLUK ELEKTRİK FATURASI ŞOKU

Çiftçi Abdülhadi Karageçili, elektrik sorunu için İYİ Parti Lideri Akşener’in önünü keserek, “Bakın genel başkanım bana bir ay içerisinde gelen fatura bakın. 1 milyon 146 bin liradır. Bu bir ayda gelen faturadır. Bir ay sonra gelen diğer fatura 172 bin TL'dir. Geçen yıl gelen faturalarda cep telefonumda size arz edebilirim. Genel başkanım biz sıcak bölgenin insanları, sürekli devlet büyüklerimize saygı şefkat gösteririz, severiz biz size de oy veririz. Gelen vurdu, giden vurdu. Bu DEDAŞ eliyle vurdu. Bu DEDAŞ nasıl vuruyor? Benden bu parayı tahsil edemediği için, halbuki mislisini tahsil ediyor çünkü desteklememizi alıyor. Devlete de fatura ödüyor, 'biz bu kadar para almadık çiftçiden' onlardan da alıyor, etti iki kar. Bir de şu an bölgede 8-10 saat elektrik kesiliyor. Vermediği elektriğin de parasını bizden alıyor. 3 kar etmesine rağmen yine de bize zulüm ediyor. Bölgenin büyük sorunudur. Amcam oğlu banka emeklisidir, 100 dönüm arazisi var. Ödediği fatura bakın. Lütfen bize bir el atın. Biz devlet büyüklerimizi çok severiz" dedi.

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İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin il ve ilçe başkanları ile yapacağı toplantı için 2 gün Şanlıurfa'da olacak. Toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleşecek.

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Çiftçi Şanlıurfa Meral Akşener Elektrik faturası

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